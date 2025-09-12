Barbón recalca que el Consejo Consultivo dio la razón al Principado en la rescisión del contrato de Cabueñes

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, a su llegada al consultorio periférico de Nuevo Roces, en Gijón, para su inauguración. - EUROPA PRESS

"Lo que se nos estaba pidiendo era una prevaricación", afirma el presidente regional

GIJÓN, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha defendido este viernes que se rescindiera el contrato de las obras de ampliación del hospital de Cabueñes y ha destacado que los nuevos trabajos que se van a licitar permitirán sacar adelante un proyecto mejorado.

"Lo que se nos estaba pidiendo era una prevaricación y yo creo que cualquier político responsable sabe que eso puede llevar por delante a cualquier responsable público", ha asegurado, en respuesta a los medios de comunicación durante la inauguración del consultorio periférico de Nuevo Roces, en Gijón.

Barbón ha recalcado que él, con el dinero público, es "extremadamente respetuoso y extremadamente cuidadoso", a lo que ha remarcado que el Consejo Consultivo de Asturias ha dado la razón al Principado en no ceder ante la presión de la empresa adjudicataria.

"No teníamos otro camino que rescindir, porque lo contrario era una prevaricación del libro", ha insistido el presidente regional, quien ha incidido en que, de haber cedido, conllevaba una sanción penal.

Asimismo, ha resaltado que con el replanteo del proyecto este va a ir a mayores y Gijón va a tener un hospital todavía mejor del que estaba proyectado.

Ha dicho entender, eso sí, que cualquier retraso es "molesto". Ha puesto de ejemplo el Instituto de Enseñanza Secundaria La Corredoria, donde también hubo una crisis de la empresa, que quebró y abandonó la obra, pero el Principado aprovechó para rehacer el proyecto y hacer un instituto "de última generación". Barbón ha señalado que lo mismo están haciendo ahora con la ampliación del hospital de Cabueñes.

Al tiempo, ha dicho desconocer si la UTE adjudicataria de las obras va a llevar la rescisión del contrato a los tribunales, aunque ha insistido en que el dictamen del Consejo Consultivo ha sido "clarísimo" dando la razón al Principado de Asturias.

Sobre el tema, ha llamado la atención sobre que si una empresa se presenta a un proyecto y recibe una adjudicación determinada, pero luego alega el incremento de costes por no sabe qué, cuando se presentan tienen que tener en cuenta las incógnitas del mercado.

Para él, lo que no puede ser es que luego presione al Principado con una especie "entre comillas, de chantaje, en el sentido de si no me dais más, paro la obra". Ha incidido en que hay un momento en que la ley dice que eso sería un delito.

PLAN DE VÍAS

Preguntado por el Plan de Vías, ha indicado que el Principado está presionando "permanentemente" al Gobierno estatal con respecto a las infraestructuras pendientes.

En este caso, ha apuntado que en este día el Estado anunciaba que, con la redacción del proyecto, estaba aprovechando para la integración ferroviaria.

Ha recalcado, asimismo, que lo importante es que cuanto antes se inicie la demolición del viaducto de Carlos Marx, lo que va a tener, a su juicio, un impacto visual y, sobre todo, en el espacio, muy importante. "El Principado está a tope con Gijón", ha asegurado.

En cuanto a la alternativa al vial de Jove, ha recordado que se asumió la posición de la ciudad de que no se quería un proyecto en superficie, mientras que el Ministerio siempre dijo que el soterrado provocaba problemas que se reflejaban en informes técnicos.

Ha indicado, a este respecto, que el Gobierno autonómico está presionando para que el acceso al puerto gijonés de El Musel sea por Aboño. "Esperamos que pronto podamos tener noticias por parte del Ministerio", ha señalado.