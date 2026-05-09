Barbón rechaza el "paternalismo" hacia los mayores y defiende su papel en el estado del bienestar

El presidente del Principado, Adrián Barbón, a su llegada a la XXVI Concentración de la Federación de Mayores del Principado de Asturias (Fampa), saluda a algunas de las personas que han participado en el evento. - PRINCIPADO

OVIEDO, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha defendido este sábado en Laviana el papel de las personas mayores y ha reivindicado el estado del bienestar como "el patrimonio de los ciudadanos", durante su intervención en la XXVI Concentración de la Federación de Mayores del Principado de Asturias (Fampa).

Barbón ha asegurado que su respeto hacia las personas mayores proviene de su experiencia personal: "Me crié con mis güelos y aprendí de ellos el valor de la palabra, el respeto al que no piensa como uno, la justicia y la dignidad".

El jefe del Ejecutivo autonómico ha rechazado el "paternalismo" hacia este colectivo y ha defendido que "las personas mayores no sois personas menores de edad", subrayando que "os habéis ganado el protagonismo, tenéis derechos y hay que cumplirlos".

En su intervención, ha advertido contra los discursos que enfrentan generaciones en materia de pensiones y ha afirmado que quienes defienden la revalorización "no son un problema para los jóvenes", sino que "luchando por unas pensiones dignas lucháis también por las del futuro".

Barbón ha reivindicado además el modelo de servicios públicos y ha defendido que el gasto en sanidad y derechos sociales es "inversión en calidad de vida", al tiempo que ha pedido no ceder ante quienes plantean recortes fiscales porque, según ha dicho, "siempre se los bajan a los mismos".