Barbón reconoce en Buenos Aires la labor de la emigración para transmitir Asturias "de generación en generación"

Foto de familia del presidente del Principado, Adrián Barbón, durante su visita al Centro Asturiano de Cangas del Narcea en Buenos Aires. - ARMANDO ALVAREZ

OVIEDO 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha reconocido este domingo en Buenos Aires la labor de la emigración asturiana para mantener y transmitir el vínculo con Asturias "de generación en generación", durante su visita al Centro Asturiano Cangas del Narcea, uno de los principales referentes de la colectividad asturiana en Argentina.

Barbón ha agradecido el compromiso de las personas que han mantenido viva la relación con la comunidad autónoma a lo largo de más de un siglo de historia y ha destacado el papel de los centros asturianos como espacios de encuentro, cohesión y preservación de las raíces culturales.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha comenzado su intervención pidiendo disculpas por no haber podido realizar la visita prevista el pasado año. "Lo primero que he tenido que hacer es pedir disculpas", ha señalado, antes de explicar que había querido que este centro fuese la primera parada de su agenda institucional en Argentina para saldar ese compromiso pendiente con la colectividad.

Durante el encuentro, el presidente ha subrayado el simbolismo de que el V Congreso Mundial de Asturias se celebre por primera vez fuera del Principado y ha resaltado la relevancia de que Buenos Aires haya sido la ciudad elegida para acoger esta cita.

A su juicio, el Congreso representa una oportunidad para reflexionar sobre el futuro de las comunidades asturianas en el exterior y el papel que deben asumir las nuevas generaciones para asegurar su continuidad.

Barbón ha puesto además en valor el trabajo realizado por el Centro Asturiano Cangas del Narcea para conservar y difundir las tradiciones, con especial referencia a la promoción del bolo celta y a la participación de jóvenes en estas actividades.

"Lo que hacéis vosotros y vosotras es mantener viva la vinculación con la tierra", ha afirmado, para destacar que la colectividad ha conseguido preservar el sentimiento de pertenencia a Asturias entre hijos, nietos y bisnietos de emigrantes.

El presidente ha reivindicado igualmente el reconocimiento de la emigración como una parte fundamental de la realidad asturiana. "Somos una tierra por naturaleza migrante", ha dicho, al recordar la experiencia de numerosas familias asturianas, incluida la suya.

Asimismo, ha reiterado su apoyo al acceso a la nacionalidad española por parte de descendientes de asturianos y ha defendido que la participación de la emigración en la vida pública constituye "una cuestión de justicia".

Por último, Barbón ha expresado su "profundo respeto" a Argentina por haber acogido a generaciones de asturianos y ha agradecido su relevancia en la historia de la emigración asturiana, al tiempo que ha trasladado a la colectividad su agradecimiento por seguir reforzando desde la distancia los lazos entre ambas orillas del Atlántico.