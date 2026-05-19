Barbón reivindica la cooperación entre CCAA del noroeste para avanzar en infraestructuras, financiaciación y cohesión

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, en la inauguración de la segunda edición del 'Foro del Noroeste. Construyendo puentes. Creando futuro', organizado por el Grupo Prensa Ibérica en Oviedo. - ARMANDO ALVAREZ

OVIEDO 19 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha inaugurado este martes la segunda edición del 'Foro del Noroeste. Construyendo puentes. Creando futuro', organizado por el Grupo Prensa Ibérica, con una defensa explícita del papel político de Asturias, Galicia y Castilla y León dentro del Estado autonómico. En su intervención, ha reivindicado la cooperación entre las tres comunidades como ejemplo de lealtad institucional para avanzar en infraestructuras, financiación autonómica y cohesión territorial.

"El noroeste ha sido leal al Estado sin recurrir nunca al chantaje", ha valorado, y ha subrayado que esta cita pone de manifiesto que las tres comunidades tienen mucho que tratar entre ellas, pero también "mucho que decir conjuntamente" y que, en ese contexto, la cooperación es una de sus mayores fortalezas.

En materia de infraestructuras, Barbón ha defendido que "acelerar el corredor atlántico ha sido imprescindible para asegurar el desarrollo equilibrado y la cohesión territorial del país". Además, ha rechazado plantear esta infraestructura en contraposición a otras iniciativas estratégicas: "No nos molesta que otros proyectos tengan su relevancia; lo que pedimos es que se asuma con urgencia la ejecución del corredor atlántico".

El jefe del Ejecutivo asturiano se ha referido, asimismo, a la reforma del sistema de financiación autonómica y ha recordado que lo acordado en la Declaración de Santiago, suscrita en 2021, "ha seguido plenamente vigente". Sobre este asunto, ha considerado que el futuro modelo debe garantizar "servicios públicos de calidad en todas y cada una de las 17 comunidades autónomas" y apoyarse en principios "irrenunciables como la solidaridad".

En este contexto, ha señalado factores que "encarecen los servicios públicos" en el noroeste, como "el envejecimiento, la dispersión demográfica o la orografía", y ha advertido que "la ordinalidad no puede ser la única vara de medir".

Barbón ha reivindicado el modo de actuar compartido por Asturias, Galicia y Castilla y León, "sin estridencias, sin salidas de pata de banco y sin chantajes", y ha asegurado que esta forma de hacer política ha acreditado "una lealtad institucional durante 48 años de andadura constitucional".

Desde su punto de vista, esa lealtad se ha ejercido "por partida doble": con el Gobierno central, "porque nunca hemos planteado nuestra relación en términos de exclusión", y entre las propias comunidades, "porque siempre hemos buscado acuerdos por encima de las diferencias políticas".

Durante su intervención, el presidente ha defendido "de corazón" el Estado autonómico y ha afirmado que la organización territorial recogida en la Constitución ha sido "uno de sus grandes aciertos", porque "el reconocimiento de la pluralidad enriquece y suma". A título personal, ha reiterado su posición favorable a "avanzar hacia un Estado federal", para recordar que todos los estados compuestos se sustentan sobre un principio básico: "la lealtad".

Igualmente, ha señalado que los gobiernos del noroeste "no han fijado la vista en el retrovisor ni en los agravios comparativos", sino que han planteado propuestas "para mejorar, para construir y para avanzar con las luces largas encendidas". Por eso ha rememorado los primeros encuentros entre los presidentes Pedro de Silva y Manuel Fraga como ejemplo de una cooperación que "no se convirtió en una excepción, sino que marcó camino".

El jefe del Ejecutivo ha aprovechado el foro para reclamar la cancelación de las prórrogas de los peajes de la autopista del Huerna y de la AP-9 gallega, tras el pronunciamiento de la Comisión Europea que determina su ilegalidad. Así, ha subrayado que esta situación "no debe prolongarse ni un minuto más" y ha calificado la eliminación de los peajes como "lisa y llanamente una cuestión de justicia".

También ha avanzado que el Gobierno de Asturias "no dará ni un paso atrás" y que actuará tanto a nivel nacional como en Europa, bajo la premisa de "dialogar siempre que sea posible y actuar siempre que sea necesario".