Barbón reivindica una "lucha de valores" entre lo público y privado en la entrega de los Premios Primero de Mayo de UGT

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón con los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, y a las personas y entidades distinguidas con los Premios Primero de Mayo 2026. - ARMANDO ALVAREZ

OVIEDO, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha defendido este jueves en la entrega de los Premios Primero de Mayo de UGT Asturias que en la actualidad existe una "lucha de valores" entre la defensa de lo público y el interés privado, y ha situado en ese marco debates como la sanidad, la educación o la vivienda. Barbón ha apelado además a la "esperanza" frente al "odio y el miedo" y ha expresado su apoyo a los trabajadores de Mina Miura, cuya situación ha calificado de "inaceptable".

Durante su intervención, Barbón ha sostenido que el debate actual "no es simplemente político partidista", sino "mucho más profundo", al contraponer, según ha dicho, quienes defienden el avance colectivo frente a quienes priorizan el "triunfo individual". En esa línea, ha defendido el papel del Estado como garante de servicios públicos frente a modelos basados en la gestión privada o el mercado.

Barbón ha extendido esa reflexión al ámbito de la vivienda, que ha definido como un derecho que requiere regulación e intervención pública, frente a quienes la consideran únicamente un negocio. Asimismo, ha reivindicado la "prioridad social" frente a la "prioridad nacional" y ha subrayado la importancia de mantener políticas centradas en la cohesión social.

Barbón ha reiterado el compromiso del Gobierno asturiano con los trabajadores de Mina Miura, a los que ha mostrado su apoyo ante una situación que ha atribuido a prácticas empresariales "inaceptables", y ha asegurado que el Ejecutivo autonómico utilizará "todos los recursos disponibles" para tratar de resolver el conflicto.