Barbón replica a Cs que la reforma del Estatuto será fundamental para la dinaminización económica de Asturias

OVIEDO, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha replicado este miércoles a la portavoz de Ciudadanos, Susana Fernández, que la reforma del Estatuto de Autonomía será "uno de los elementos fundamentales" para la dinamización económica de la comunidad.

Para Barbón, la reforma estatutaria es un compromiso que empezará a abordarse en cuanto la "cuestión sanitaria" de la COVID-19 esté "encauzada" con la inmunidad grupal, con un 70% o 80% de la población, algo que se estima para el último trimestre del año.

"Sí tengo prisa. Me gusta cumplir con el programa de gobierno con el que nos presentamos a las elecciones. Sí tengo prisa y quiero cumplir con la palabra dada", ha dicho en respuesta a la diputada de la formación naranja que llevó al pleno de la Junta General la "prisa" que, dice, muestra el presidente "por reformar el Estatuto". "Qué asuntos son los que pretende introducir en el debate, tan urgentes y determinantes para la recuperación de Asturias?", quiso saber Susana Fernández.

Al respecto, el jefe del Ejecutivo asturiano ha incidido en que "la reforma del Estatuto es plenamente compatible con la dinamización de la economía" y los objetivos de creación de empleo, ciencia e innovación para transformar la industria y reto demográfico.

Por su parte, Susana Fernández ha resaltado alguna de las propuestas de su grupo para esa reforma estatutaria, pasando por suprimir aforamientos de miembros del Gobierno y diputados o limitar los mandatos presidenciales a ocho años.

No obstante, la portavoz de Ciudadanos ha lamentado que la única propuesta clara para esa reforma sea la inclusión de la cooficialidad del asturiano. "Estamos de acuerdo en que hay que reformar el Estatuto pero no creemos que sea el momento", ha dicho, apelando a un debate "mucho más amplio" para "pensar la Asturias del futuro y no la Asturias del pasado".

Asimismo, ha instado al presidente a concretar alguna medida que requiera la urgencia de reformar el Estatuto, al tiempo que ha enumerado otros compromisos electorales de los socialistas como convertir la red de cercanías en un sistema eficiente; permitir la supervivencia más allá de 2018 de las explotaciones mineras; reducir la temporalidad e interinidad en la administración; reducir el precio de la energía; o reagrupar las sedes judiciales de Oviedo.

Adrián Barbón ha argumentado que la reforma del Estatuto o comienza ahora o, por su tramitación parlamentaria, no progresará en esta legislatura. "Sí toca la reforma ahora si queremos que se tramite en esta legislatura", ha apuntillado, recordando que el Estatuto cumple ya 40 años y requiere "actualizar" algunos aspectos. Respecto a la petición de Ciudadanos de realizar una consulta sobre la cooficialidad del asturiano, ha argumentado que no puede hacerla "con la ley en la mano".

Para concluir su intervención, el presidente ha anunciado que la Medalla de Oro de Asturias con carácter colectivo será para la 'Comisión de los 8', que elaboró el anteproyecto del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias.