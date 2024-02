Barbón replica a Queipo que "el único partido que en Asturias intentó cerrar los hospitales comarcales fue el PP"

OVIEDO, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, ha manifestado este miércoles que el único partido que en Asturias intentó cerrar los hospitales comarcales fue el PP y ha añadido que "tiene la teoría de que expulsaron al presidente Sergio Marqués del PP porque él se resistía al cierre de los hospitales comarcales".

"Sabe cuál es su problema, que este mapa sanitario va a llevarse adelante y cuando se lleve adelante y los ciudadanos vean que mejora la asistencia sanitaria, usted va a quedar descolgado", ha manifestado Adrián Barbón.

Barbón respondía así al portavoz del PP, Álvaro Queipo que ha preguntado al presidente cómo afectará a los usuarios de la sanidad asturiana la fusión de áreas sanitarias que plantea el Gobierno del Principado.

El presidente del Principado ha incidido en que el Gobierno cree que han cambiado muchas cosas en estos cuarenta años y hay que adaptar la realidad a las nuevas demandas sociales y a la eficiencia de la prestación de un servicio".

Ha considerado Barbón que el PP "no son confiables" porque se oponen y dicen que no a todo. "Se oponen a la ley de impulso demográfico, se oponen a las deducciones fiscales para las familias de clases medias y trabajadoras; se oponen a la escuela de 0 a 3, pública y gratuita, dentro de la red autonómica", ha indicado.

AUSENCIA DE DIÁLOGO

Queipo por su parte ha indicado que si recurre al presidente es por la "incapacidad manifiesta de la consejera de Salud de explicar, no solamente al Partido Popular, sino a toda Asturias, en qué consiste y qué motiva esta fusión de áreas sanitarias que nadie todavía es capaz de comprender, a qué se refieren y a dónde quieren llegar".

Ha destacado el portavoz del PP que esta fusión de áreas sanitarias, al igual que el resto de políticas de este Gobierno, se caracteriza por la "falta de transparencia, incapacidad de gestión y también improvisación continua".

"Solo le pedimos que, por favor, dejen de generar cortinas de humo para despistar y que la gente no se fije en la absoluta incapacidad que manifiestan para gestionar la sanidad", ha indicado Queipo.

Así Queipo ha indicado que por mucho que lo promulgue el Gobierno no es dialogante, ya que han planteado este cambio de modelo para fusionar áreas sanitarias, sin contar, en primer lugar, con el primer partido de la oposición.

"Tampoco contaron, creo, con el resto de fuerzas parlamentarias aquí presentes. No sé si en este caso sí o no con Izquierda Unida, eso tendrán que decirlo ellos, ni contaron ustedes con los profesionales de la salud y, desde luego, no contaron ustedes con la opinión de los asturianos. Por tanto, no contaron ustedes con nadie. Dialogantes no son ustedes mucho", ha indicado Queipo.

También ha manifestado el portavoz del PP que los socialistas tratan de vender que son los falsos defensores de la sanidad pública y al mismo tiempo son quienes más están empujando a los asturianos a acudir a la sanidad privada