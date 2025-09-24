Barbón reprocha a Queipo que no ofrezca ninguna alternativa y le reta a fijar posición sobre el Huerna y Gaza

OVIEDO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, ha reprochado este miércoles al presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo que a "pesar de venir al debate de Orientación Política con un discurso escrito y llevar diciendo toda la semana que hoy iba a presentar su alternativa de Gobierno a Asturias, tras escucharle se queda como estaba".

Barbón ha retado al líder del PP a que se posicione sobre el peaje del Huerna y que critique la decisión "ilegal" que en su momento adoptó el Gobierno del PP con José María Aznar o "al menos que pida perdón en nombre del PP" y también le ha retado a condenar el "genocidio de Gaza".

"La verdad es que me quedo como estaba. Yo vine aquí pensando, después de tanta matraca como el año pasado, de que iba a anunciar un montón de medidas de su proyecto alternativo, de la alternativa de gobierno, y resulta que no me ha dicho nada.", dijo Barbón que ha indicado que la intervención de Queipo es "como la del año pasado". "Por lo menos actualícela y modernicela. Desde luego yo me curro más los discursos", ha indicado Barbón.

NI MENCIÓN AL HUERNA NI A GAZA

Tras escuchar la intervención del líder de la oposición, Barbón ha reprochado a Queipo que no se haya atrevido a decir "ni una palabra sobre el injusto peaje del Huerna, que además, según la Comisión Europea, además es ilegal" y ha incidido en que su problema es que tiene "miedo" a lo que le digan desde Génova.

"Yo me posiciono en contra del posicionamiento de un gobierno de España de hoy, y usted es incapaz de posicionarse en contra de un gobierno de España de hace más de 20 años. Tanto miedo tiene a lo que le digan desde la calle Genova. Tanto miedo tiene", le ha replicado Barbón a Queipo.

El jefe del Ejecutivo también ha afeado al líder del PP asturiano que no se atreva a hablar de lo que está ocurriendo en Gaza. "Qué tiene que pasar, cuántos niños y niñas tienen que morir para que usted condene el genocidio de Gaza. Vaya haciéndolo ya, porque no tardando mucho su propio partido, al hilo de las encuestas, lo va a acabar haciendo", le ha advertido.

Ha pedido Barbón a Queipo que sea "riguroso en los datos" que aporta ya que ha asegurado que ni los datos sobre el saldo migratorio que "es favorable", ni sobre los datos del paro con los que "pierde credibilidad".

Así, Barbón ha insistido en reclamar al líder del PP propuestas concretas y alternativas al margen de su tan reiterada "bajada de impuestos y ha manifestado que ante la falta de medidas del PP él plantea tres anuncios concretos.