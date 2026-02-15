Barbón responde este martes a preguntas de la oposición sobre gestión, cumplimiento de la ley y privatización

Archivo - Imagen de archivo del presidente del Principado, Adrián Barbón, y la vicepresidenta, Gimena Llamedo - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, se someterá este martes al trámite de responder a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios de la oposición en el Pleno de la Junta General del Principado. En esta ocasión, habrá tres preguntas que abordan la actuación del Ejecutivo, la legalidad de sus decisiones y la dirección de las políticas autonómicas

Como portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Álvaro Queipo preguntará a Barbón "por qué razón no atiende a los problemas de Asturias", según consta en el orden del día publicado la Junta General.

Junto a este, la portavoz de Vox, Carolina López, cuestionará al presidente "cuántas sentencias en contra de su Gobierno considera necesarias para empezar a cumplir la ley".

Por último, la portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Covadonga Tomé, preguntará a Barbón si, a su juicio, Asturias "camina hacia la privatización".