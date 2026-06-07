Barbón responde este miércoles a preguntas de la oposición sobre el Gobierno central, vivienda y política regional

Adrián Barbón, en una imagen de archivo - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, responderá este miércoles, en el pleno de la Junta General del Principado de Asturias, a las preguntas de los portavoces de los grupos de la oposición. En el debate hablarán de gobierno central, vivienda y política regional.

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, preguntará a Barbón por las razones de que "consienta" los "incumplimientos reiterados" del Gobierno central.

Mientras, desde Vox se interesarán por los cambios legislativos impulsados por el Ejecutivo en materia de ordenación del territorio y vivienda. "¿Por qué impone el modelo de comunismo inmobiliario y no defiende una Asturias de propietarios libres?", es la pregunta literal que planteará la portavoz de Vox, Carolina López, según el orden del día consultado por Europa Press.

"¿Qué va a hacer lo que queda de legislatura para evitar un Gobierno de la derecha y la derechísima en Asturias?", planteará a Barbón, por último, la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé.