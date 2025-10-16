Barbón se reúne con Citigroup y la embajada china en Madrid para posicionar Asturias como destino inversor

OVIEDO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha desarrollado este jueves una agenda de trabajo en Madrid centrada en la captación de inversiones y en la proyección económica de la comunidad, con encuentros destacados con representantes de Citigroup y de la embajada de la República Popular China.

"Buscamos que Asturias figure en la agenda de los grandes inversores internacionales", ha afirmado el presidente asturiano, que ha defendido que el "resurgir económico de Asturias" está despertando interés y situando a la comunidad en el mapa político y económico a nivel nacional.

La jornada, según ha detallado, comenzó con una reunión con responsables de Citigroup, entidad que el presidente ha calificado como "fundamental en la canalización de inversiones extranjeras dentro de España y, a la inversa, de inversiones españolas en el exterior". Durante el encuentro, Barbón expuso las fortalezas del Principado como destino inversor, destacando la calidad de vida, el entorno natural, la logística, la conectividad y las oportunidades en materia ambiental.

Posteriormente, el jefe del Ejecutivo asturiano se reunió con representantes de la embajada china, en respuesta a la visita que realizó el embajador a Asturias junto con una delegación de empresas del país asiático. "Seguimos avanzando en esa diplomacia discreta que nos caracteriza, para que China y los inversores chinos sepan que en Asturias existen muy buenas comunicaciones", ha señalado.

Barbón ha puesto en valor la infraestructura logística del Principado, con acceso a través de los puertos de El Musel y Avilés, conectividad aérea, disponibilidad de espacios industriales y una adecuada formación empresarial. "Queremos seguir profundizando en este tipo de encuentros para que Asturias figure en la agenda de los inversores chinos y podamos desatascar algunos de los grandes proyectos que pueden materializarse en inversiones estratégicas", ha añadido.

La agenda del presidente en Madrid se completa con su participación, esta tarde, en un curso de liderazgo político organizado por la CEOE y la agencia Llorente y Cuenca, donde pondrá en valor las políticas sociales del Principado y reivindicará el clima político asturiano como "un ejemplo de gobernanza serena, tranquila y honesta".