Barbón se somete este martes a preguntas de la oposición sobre Cerredo y la situación económica de Asturias

El presidente del Principado, Adrián Barbón, en el pleno de la JGPA - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, responderá este martes en el Pleno de la Junta General a las preguntas de los portavoces de los grupos de la oposición, centradas en esta ocasión en la gestión del accidente de la mina de Cerredo y su posterior comisión de investigación y la situación económica de Asturias.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Álvaro Queipo, preguntará a Barbón si es "consciente de las consecuencias que tiene negar la responsabilidad de su Gobierno en el accidente de la mina de Cerredo", según consta en el orden del día de la sesión.

Por su parte, la portavoz de Vox, Carolina López, cuestionará al presidente sobre si "se enorgullece de que los asturianos no sean ricos".

Finalmente, la portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Covadonga Tomé, preguntará a Barbón cómo valora "la propuesta de dictamen de la Comisión de Investigación sobre la mina de Cerredo como presidente del Consejo de Gobierno".