Barbón traslada su apoyo a Trevín y condena las amenazas y el "clima político irrespirable y tóxico" de algunos

OVIEDO 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, se ha referido este viernes en la rueda de prensa del consejo de Gobierno a la carta anónima denunciada por el PSOE de Llanes con amenazas de muerte e injurias al expresidente del Gobierno asturiano y líder socialista local durante años, Antonio Trevín y le ha mostrado su "apoyo y solidaridad".

"Me parece que hay determinados individuos que están llevando el nivel del debate público a un clima absolutamente irrespirable y tóxico. Además, en este caso, amenazando de muerte a una persona que todo el mundo sabe ya que está luchando contra un cáncer. Me parece, sinceramente, que no tiene calificativos morales quien haya hecho eso", ha dicho Barbón.

El presidente del Principado ha mostrado su deseo de que el culpable aparezca cuanto antes y pague las consecuencias y ha insistido en que lo ocurrido es "de una vileza, una falta de humanidad, una falta de empatía y de una falta de cariño y de sentimiento hacia las personas que desede luego rechaza".

"No es mi estilo ni nunca lo va a hacer ser de hacer política a este nivel que estamos llegando", lamentó Adrián Barbón ante los medios de comunicación.