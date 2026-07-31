Barbón traslada al presidente de Ceuta su "total solidaridad" ante una "clara violación de nuestra soberanía nacional"

GIJÓN 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha trasladado este viernes, al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, su "total solidaridad" ante una "clara violación de nuestra soberanía nacional".

Así lo ha indicado durante la inauguración de la 69 Feria Internacional de Muestras de Asturias, que se celebrará desde este sábado al próximo 16 de agosto, en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro', en la que también ha participado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, el presidente de la Cámara de Comercio, Félix Baragaño, y el de la Cámara de España, José Luis Bonet.

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