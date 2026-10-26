Barbón ve en el pacto del PP y Vox en el Senado un "anticipo" de su intención de gobernar juntos en España

OVIEDO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias y secretario general de la FSA-PSOE, Adrián Barbón, ha sostenido que el pacto alcanzado por el Partido Popular y Vox en el Senado ha supuesto "un anticipo" de la intención de ambos de "gobernar juntos" en España.

En un mensaje publicado en la red social X, recogido por Europa Press, el dirigente autonómico ha advertido de que la ciudadanía ha afrontado la "responsabilidad de elegir el futuro" en los comicios del 29 de noviembre.

En este sentido, Barbón ha contrapuesto la opción de situar al frente del Ejecutivo a "un gobierno progresista" frente a la alternativa de "uno del PP-VOX".