Barrence Whitfield y MFC Chicken actúan el 20 de noviembre en la Sala Gong de Oviedo de la mano de La Salve - LA SALVE.

OVIEDO 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

OVIEDO, 15 (EUROPA PRESS)

El ciclo impulsado por La Salve llegará a Oviedo el próximo viernes, 20 de noviembre, con el concierto en directo de Barrence Whitfield y la banda británica MFC Chicken, según ha informado la organización.

Durante la actuación, los músicos repasarán algunos de los temas más conocidos de los inicios de la carrera del artista estadounidense junto a The Savages, en un repertorio que combina 'rhythm and blues', 'soul' y 'rock and roll'.

Barrence Whitfield y el líder y saxofonista de MFC Chicken, Spencer Evoy, han colaborado juntos en varias ocasiones. Recientemente, Evoy ha participado como invitado tocando el saxo barítono en el último disco de Whitfield con The Savages, titulado 'Glory' (FOLC Records), además de acompañar al grupo en sus giras por España y Estados Unidos.

Con esta cita, La Salve respalda la programación musical en salas y refuerza su apoyo a la actividad cultural y social de la capital asturiana. Las entradas para asistir al espectáculo ya están a la venta en la página web de la sala ('www.salagong.com').