Bayer e Iberdrola avanzan en el proyecto de descarbonización de la planta de La Felguera

Proyecto de descarbonización de la planta de Bayer en La Felguera (Langreo).

OVIEDO, 3 Mar.

En el marco del Día Mundial de la Eficiencia Energética, que se celebra el 5 de marzo, Bayer ha presentado los avances en el proyecto de descarbonización de su planta de La Felguera (Langreo), donde produce el ácido acetilsalicílico, principio activo de Aspirina, para todo el mundo.

La instalación de la infraestructura que permitirá el suministro de vapor 100% renovable ha comenzado recientemente en terrenos propiedad de Iberdrola, aledaños al centro productivo, y avanza según lo previsto. En una nota de prensa, la compañía explica que Iberdrola instalará un sistema de almacenamiento térmico diseñado por la empresa española Inerco, que transformará en vapor verde la electricidad 100% renovable proveniente de una instalación de autoconsumo y de distintas plantas renovables, permitiendo además una mayor flexibilización del consumo y ahorro operativo.

El proyecto, posible gracias al PERTE de descarbonización, contará finalmente con financiación del Innovation Fund de la Unión Europea, opción que ofrece una mayor flexibilidad en los plazos de ejecución, previstos para la segunda mitad de este año.

Bayer e Iberdrola consolidan así el compromiso ratificado en abril de 2025 para la total descarbonización de la actividad de la planta. En la misma nota de prensa, destacan que durante las fases de construcción y puesta en marcha se crearán más de 30 empleos directos; y que una vez completada la instalación, el proyecto supondrá un hito en innovación y competitividad industrial, contribuyendo a la transformación de la cuenca minera y reduciendo la exposición a la volatilidad de los combustibles fósiles.