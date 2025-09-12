Beatriz Ruiz y David del Pozo formalizan su incorporación como concejales en Llanera

OVIEDO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación Socialista de Llanera ha informado este viernes que, tras las dimisiones presentadas por el exalcalde Gerardo Sanz y el concejal Iván Pérez, sus puestos en la corporación municipal serán asumidos por Beatriz Ruiz Rincón y David del Pozo Robledo.

La incorporación se formalizó esta misma mañana en el registro municipal. Según ha informado el PSOE de Llanera, los dos "comparten los valores, las prioridades y la visión de nuestro equipo para trabajar por el concejo".

La Agrupación Socialista de Llanera agradece públicamente su disposición para asumir esta responsabilidad, y su implicación y compromiso para garantizar la continuidad del trabajo municipal.

Beatriz Ruiz Rincón es Graduada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Oviedo y cuenta con un Máster en Retail por la Fundación Ramón Areces. Su incorporación al Ayuntamiento responde a la continuidad prevista en la lista electoral, reflejando su compromiso con el proyecto socialista para Llanera.

Por su parte, David del Pozo Robledo es Diplomado en Relaciones Laborales y desarrolla su labor profesional como representante farmacéutico. Su entrada en la corporación se produce tras las renuncias de Loreto Suárez y José Ramón Fanjul, motivadas por cuestiones personales, profesionales y de conciliación.