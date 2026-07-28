El Bellas Artes de Asturias llevará obras de Sorolla y Zurbarán a grandes museos internacionales

Archivo - Exposiciones en el Museo de Bellas Artes de Asturias - LUIS HERNANDO/MUSEO DE BELLAS ARTES DE ASTURIAS

OVIEDO, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Bellas Artes de Asturias cederá en los próximos meses obras de sus colecciones para grandes exposiciones temporales organizadas por museos de Europa y Estados Unidos, en una política de préstamos con la que, según la institución, consolida su proyección internacional.

Entre los centros que acogerán piezas del museo asturiano figuran el Art Institute de Chicago, la Kunsthalle de Múnich, el Museo Barberini de Potsdam y el Petit Palais de París. A ellos se suman instituciones nacionales como la Galería de las Colecciones Reales, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, el Museo Nacional del Prado, el Museo Naval y la Fundación Unicaja de Málaga.

El museo ha señalado que estas solicitudes ponen de manifiesto la calidad y singularidad de sus fondos y el creciente reconocimiento de la institución como colaboradora en grandes proyectos expositivos dedicados a la historia del arte europeo y español. En este sentido, asegura que en 2026 se ha cuadruplicado el número de instituciones extranjeras que han solicitado préstamos de sus colecciones respecto a décadas anteriores.

Las obras cedidas incluyen piezas de artistas como Joaquín Sorolla, Hermenegildo Anglada-Camarasa y Francisco de Zurbarán, que se exhibirán junto a otras procedentes de museos y colecciones internacionales. Según el Bellas Artes, esta política de colaboración contribuye a reforzar la difusión del patrimonio artístico asturiano y español en el exterior y favorece nuevas líneas de cooperación en investigación, conservación y divulgación.