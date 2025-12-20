'La belleza' de Rodrigo Cuevas se estrena en Avilés el 24 de abril

Yolanda Alonso y Rodrigo Cuevas - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

OVIEDO 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Avilés será la primera parada de la nueva gira de Rodrigo Cuevas. El viernes 24 de abril de 2026, el Pabellón de Exposiciones de La Magdalena será testigo del primer concierto del nuevo disco del artista, del que ya se conoce la canción 'Un Mundo Feliz', que interpreta junto a Massiel.

"Presentamos un nuevo concierto, un nuevo evento en el pabellón de la Magdalena, en esta ocasión algo para nosotros muy especial, porque va a ser el estreno del nuevo trabajo de Rodrigo Cuevas, que sabéis que es nuestro creador cultural, yo diría más internacional, que además ha llevado la cultura asturiana, en esa interpretación que él tan magníficamente da, a todos los rincones y estamos más que orgullosos de haber conseguido que estrenes aquí este nuevo trabajo que va a desvelar y que no va a dejar a nadie indiferente", ha afirmado la concejala de Festejos del Ayuntamiento de Avilés, Yolanda Alonso hoy en la rueda de prensa de presentación del concierto.

La cita promete ser, más que un concierto, "un espectáculo inmersivo", afirmó Rodrigo Cuevas durante la presentación. Esta nueva gira, la cuarta del artista, tendrá mucho de teatro y de musical, en concreto, de cabaret asturiano.

"Vamos a montar un cabaret dentro del escenario, un cabaret inmersivo en el que se van a vender unas pocas entradas para poder participar dentro de ese cabaret. Las entradas inmersivas, digamos, van a ser para gente que participe del espectáculo, no solamente lo van a ver, sino que van a estar dentro del espectáculo, van a venir unas horas antes, van a tener un dress code para venir ataviados como debe ser para el evento. Vamos a tener un rato con ellos para poder preparar algún momento coreográfico, algún momento escénico con todo el mundo, o sea, que es una cosa muy participativa la que da la entrada inmersiva, digamos, y el resto del público va a ver lo que pasa dentro de ese pequeño cabaret que vamos a construir", desveló Cuevas durante la presentación.

Las entradas saldrán a la venta el próximo martes 23 de diciembre con un aforo aproximado de 4.500 personas. Preguntado por la necesidad de contar con algún talento especial para poder adquirir esa selección de asientos inmersivos, Rodrigo Cuevas quiso aclarar que son aptas para todo el mundo, si bien: "Se valorará desparpajo y alegría de vivir", bromeó el artista.

'La Belleza' amplía el repertorio del cantante, Premio Nacional de las Músicas Actuales 2023, incorporando nuevos sonidos contemporáneos que se entretejen con el folclore y la tradición, creando algo totalmente nuevo y personal. La dirección escénica corre a cargo de Terrible Studio, la dirección musical de Víctor Martínez y acompañarán al artista el equipo de músicos y técnicos habituales.