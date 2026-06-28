La Benéfica de Piloña lanza un nuevo ciclo de conciertos con Bewis de la Rosa y Boyanka Kostova

La Benéfica de Piloña - LA BENÉFICA DE PILOÑA

OVIEDO, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Benéfica de Piloña pondrá en marcha este verano un nuevo ciclo de conciertos con el objetivo de acercar al medio rural algunas de las propuestas más innovadoras de la escena musical estatal. La iniciativa abre una nueva línea de programación propia del espacio cultural de Infiesto y arrancará con las actuaciones de Bewis de la Rosa, el 3 de julio, y Boyanka Kostova, el 26 de julio.

Según han explicado desde la organización, la propuesta busca consolidar el antiguo teatro de Infiesto como un espacio para la música en directo y el descubrimiento de artistas que exploran nuevos lenguajes musicales.

La programadora de La Benéfica, Antía Seijas, ha señalado que el objetivo es que el espacio sea "un lugar donde puedan suceder cosas que nadie espera encontrar en un pueblo pequeño" y acercar al público rural propuestas "que emocionan, que hacen pensar y que tienen algo que decir sobre el mundo que habitamos".

El ciclo se inaugurará con el concierto de Bewis de la Rosa, artista manchega conocida por desarrollar el concepto de "Rap Rural", una propuesta que combina rap, hip-hop, sonidos latinos y referencias al folclore tradicional. La actuación comenzará a las 21.00 horas, tras la apertura de puertas a las 20.00 horas, y estará seguida por una sesión de la DJ Killaphonia.

La segunda cita tendrá lugar el 26 de julio con Boyanka Kostova, dúo gallego formado por Cibrán García y Chicho, que presentará en Infiesto su nuevo trabajo, 'X', coincidiendo con el décimo aniversario de la formación. En esta ocasión, las puertas abrirán a las 21.00 horas y el concierto comenzará a las 22.00 horas.

Las entradas para ambos conciertos ya están disponibles a través de la página web de La Benéfica.