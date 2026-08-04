Beneficios de la regularización: UGT destaca su impacto positivo contra el empleo sumergido

El responsable confederal del Área de Migraciones de UGT, Cesc Poch Ros, interviene en un acto de UGT en la 69 Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), que se celebra en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'. - UGT ASTURIAS

GIJÓN, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El responsable confederal del Área de Migraciones de UGT, Cesc Poch Ros, ha remarcado este martes, en Gijón, que la regularización de inmigrantes está siendo un elemento muy positivo para que se pueda trabajar y para hacer aflorar todo el trabajo irregular que había en muchos sectores.

A este respecto, ha señalado que este proceso de regularización se ha hecho con la colaboración de los servicios públicos, pero también con la aportación de las entidades sociales y de los sindicatos.

Así lo ha indicado Poch Ros, en declaraciones en los medios de comunicación, con motivo de su participación en un acto de UGT en la 69 Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), que se celebra en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'.

Este ha incidido en que el sindicato ha tramitado, relacionado con ello, muchos expedientes y, sobre todo, también han hecho muchos certificados de vulnerabilidad, que fue una de las exigencias en el inicio del proceso que lo dificultaba.

Es por ello, que ha puesto en valor el trabajo de la UGT de Asturias y de su equipo, capacidad y empatía con las personas de origen inmigrante que, a su modo de ver, ha sido muy importante.

Ha señalado, asimismo, que lejos de la imagen que tenemos de lo que ha pasado en la frontera sur, que es muy "impactante", según él, la mayoría de inmigrantes en el país es de origen latino. Ha insistido, en este sentido, en que es la parte más importante de la gente que se ha venido a regularizar.

Al tiempo, ha relacionado los datos de empleo y de paro conocidos en este día, en parte, con esta regularización. Poch Ros ha apuntado que ya hay más de 600.000 personas en España que han tenido, con la aceptación provisional de la solicitud de regularización, el derecho a trabajar y esto se está incorporando en estos momentos ya en el mercado de trabajo y funciona "con plena normalidad", ha sostenido el representante sindical.