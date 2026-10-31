Benia de Onís debate este sábado sobre el éxodo rural y el futuro de los pueblos - BENIA DE ONÍS

OVIEDO, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Benia de Onís acogerá este sábado dos encuentros para reflexionar sobre el despoblamiento rural, la memoria de los pueblos y las experiencias de quienes se marchan, permanecen o llegan a vivir al campo. Las actividades forman parte del proyecto artístico y participativo 'Quienes se fueron, los que quedaron y de los que llegamos. Historias de éxodos en el rural asturiano'.

La programación comenzará de 12.00 a 14.00 horas con una sesión vermú en el bar Casa Moreno, concebida como un espacio informal para compartir recuerdos y experiencias sobre los cambios en la vida rural. Por la tarde, de 19.00 a 20.30 horas, el Centro Municipal Hermanos Álvarez Marcos, en Tullidi, celebrará una mesa de diálogo sobre la situación actual y las perspectivas de futuro de los pueblos.

El proyecto, concebido por la artista Anna Back, combina arte, fotografía y testimonios personales para abordar cuestiones como el abandono de los pueblos, la pérdida de memoria colectiva, la llegada de nuevos habitantes y las dificultades para desarrollar proyectos de vida en el medio rural. También analiza cómo el género y la diversidad sexual pueden influir en estas experiencias.

Back dinamizará las actividades y presentará las proyecciones 'Cases', 'Argayu' y 'Estaré cerca de donde tú pongas la mirada'. En los encuentros participarán también el pastor y divulgador Nel Cañedo, la técnica de desarrollo local Clara Casanova y la integradora social Patricia Viesca, vecinos de Onís.

La iniciativa ya ha desarrollado actividades en Somiedo y Villanueva de Santo Adriano y continuará su recorrido hasta Gijón. El proyecto busca recoger distintas experiencias sobre las transformaciones del medio rural asturiano y las condiciones que permiten vivir y desarrollar nuevos proyectos en los pueblos.