Benito Gallego, reelegido Deán de la Catedral de Oviedo por cuarta vez

OVIEDO, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, ha confirmado la reelección como Deán-Presidente del Cabildo de la Catedral de Oviedo al canónigo Benito Gallego Casado. Con esta es la cuarta vez que Gallego es elegido para esta responsabilidad, que lleva a cabo desde 2010.

La designación, nuevamente por un período de cinco años, se ha producido tras la votación del Cabildo, tal y como especifican los estatutos que lo rigen, según ha informado el Arzobispado en nota de prensa.

Benito Gallego es natural de Villamoratiel de Las Matas (León). Fue ordenado sacerdote en el año 1965, y ejerció el ministerio pastoral en diversas parroquias de la Babia leonesa y Santa María del Páramo.

En el año 1975 obtuvo su doctorado en Teología por la Universidad de Navarra y, meses después, por oposición, la canonjía de Penitenciario de la Catedral.

Los estatutos internos que regulan la vida del Cabildo de Oviedo señalan, entre las funciones del Deán-Presidente, la de organizar la vida pastoral de la Catedral, representar al Cabildo en actos oficiales, coordinar los diversos oficios y comisiones capitulares, convocar y presidir las sesiones del Cabildo y elevar al Obispo las propuestas y sugerencias del Cabildo.