El Berrón celebrará sus fiestas del 9 al 13 de julio con verbenas, bolos y una paella popular

El alcalde de Siero, Ángel García ‘Cepi’, y la concejala de Festejos, Mercados y Bienestar Animal, Ana Nosti, junto a Alba Gómez, vicepresidenta de la Asociación de Jóvenes de El Berrón, y Nayara García Rodríguez, tesorera. - AYUNTAMIENTO DE SIERO

SIERO, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García 'Cepi', ha presentado este miércoles las fiestas de El Berrón, que se celebrarán del 9 al 13 de julio, en un acto en el que se ha destacado el papel de la Asociación de Jóvenes en la organización y recuperación del programa festivo.

En la presentación han participado también la concejala de Festejos, Mercados y Bienestar Animal, Ana Nosti, así como la vicepresidenta de la Asociación de Jóvenes de El Berrón, Alba Gómez, y la tesorera, Nayara García Rodríguez.

El programa arrancará el jueves con torneos de parchís y tute. El viernes tendrá lugar la lectura del pregón y la primera verbena, con actuaciones de la Orquesta Waykas, Jairo Ortal DJ y DJ Tori. Además, se instalará una pantalla gigante para seguir el partido de España ante Bélgica correspondiente a los cuartos de final del Mundial, con el sorteo de una camiseta de la selección.

El sábado se celebrará el Campeonato de Bolos y, como novedad, la I Paella Popular, antes de una verbena con Cuarta Calle, Grupo Sensación, DJ Dantuu y DJ Adri. El domingo incluirá pasacalles, sesión vermut, el espectáculo infantil 'Circo en la Luna' y un tardeo con Los Buscavidas.

Las fiestas concluirán el lunes con el tradicional reparto del bollu y una última verbena a cargo del Grupo Beatriz, The Goat Festival y Ethan Meré DJ.

Durante el acto, la concejala Ana Nosti ha agradecido el trabajo de la Asociación de Jóvenes de El Berrón, que afronta su segundo año al frente de la organización, y ha subrayado que su implicación ha permitido recuperar las celebraciones. La entidad cuenta actualmente con alrededor de 1.400 socios.