La Biblioteca de la Universidad expone 325 libros que reflejan la evolución política y social del franquismo

La Universidad de Oviedo abre este miércoles la exposición 'Libros para/en/sobre/contra una dictadura' (1939-1977), un recorrido por el amplio fondo bibliográfico alrededor del franquismo que alberga la institución académica asturiana y que se podrá ver hasta el próximo 14 de noviembre en la Sala General de la Biblioteca Central Universitaria, en el Edificio Histórico.

El rector, Ignacio Villaverde, ha presidido el acto inaugural junto al director de la Fundación Juan Muñiz Zapico, Toño Huerta, a la profesora de Historia Contemporánea María Gómez Martín y la bibliotecaria jefa de sección de la Biblioteca Central, María José Ferrer Echávarri. La muestra surge en el contexto del XII Encuentro Internacional sobre Investigaciones del Franquismo. Balance a 50 años de la muerte del dictador, que se celebra en la Facultad de Filosofía y Letras del 5 al 7 de noviembre y que ha sido impulsado desde el área de Historia Contemporánea de la institución académica asturiana, con el comisariado de los profesores Francisco Erice Sebares, Carmen García García, Rubén Vega García y María Gómez Martín, junto a la Fundación Juan Muñiz Zapico.

A través de 29 vitrinas y un panel, que contienen 325 obras, un retrato y un documento, el trabajo busca reconstruir, a través de los libros que generó, la evolución de la dictadura franquista, sus prácticas e instituciones, las actitudes favorables y hostiles que suscitó y los desarrollos de la sociedad civil que se produjeron paralelamente.

El objetivo es reflejar el desarrollo de la dictadura y la oposición a la misma, pero también la vida cotidiana de los españoles a lo largo de los casi 40 años en los que pervivió el régimen. Ello implica tener en cuenta factores políticos, sociales, culturales y económicos de muy diversa índole, que se muestran en una colección de libros pertenecientes a la Biblioteca de la Universidad de Oviedo.

Han excluido de la muestra reconstrucciones o visiones históricas posteriores, utilizando libros publicados entre los años 1939 y 1977, es decir, desde el final de la Guerra Civil hasta las primeras elecciones democráticas llevadas a cabo tras la dictadura. "Esta exposición, construida a partir del extenso fondo bibliográfico de nuestra Biblioteca, es un ejercicio de memoria democrática y rigor histórico.

A través de materiales originales del periodo franquista, ofrece una mirada objetiva sobre una etapa clave de nuestra historia más reciente y reafirma el compromiso de la Universidad de Oviedo con la verdad, el conocimiento y la conciencia histórica", ha destacado el rector, Ignacio Villaverde.

CUATRO BLOQUES

La exposición se articula en cuatro grandes bloques. Los tres primeros siguen un criterio cronológico, mientras que el cuarto se centra en la figura del dictador. Concretamente, la primera parte recoge material bibliográfico de la posguerra y el primer franquismo, una etapa marcada por una fuerte represión y un estricto control social que se extiende hasta las primeras manifestaciones significativas de oposición a partir de la segunda mitad de los años 50.

La segunda sección de la muestra se inicia a finales de la década de los 50, cuando se consolidaron las bases ideológicas y políticas del régimen, hasta los años 60, una década de notables cambios sociales y evidente dinamismo cultural en la que el régimen dictatorial no dudaba en seguir aplicando sus métodos represivos y autoritarios contra toda forma de protesta, aunque de manera algo más selectiva y adaptada a los tiempos. La tercera parte tiene como título 'La crisis de la dictadura'.

En la primera mitad de los años 70, la eclosión de nuevos movimientos sociales, que respondían a las transformaciones de la sociedad española, y el crecimiento de las fuerzas políticas de oposición, junto con el contexto internacional favorable a los cambios, fueron mostrando cada vez más claramente el declive del régimen.

Por último, el cuarto bloque está dedicado a la figura del dictador y sus relaciones con la Universidad de Oviedo, más breve pero particularmente llamativo, en la medida en que incluye, como caso singular dentro de la muestra, algunos objetos no bibliográficos.