Bienal Climática Avilés: 100 días de arte, industria y patrimonio cultural

Cartel de la Bienal Climática de Avilés. - BIENAL CLIMÁTICA /PRINCIPADO DE ASTURIAS

GIJÓN, 26 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 4 artistas participarán, del 12 de junio al 20 de septiembre, en la Bienal Climática, que ofrecerá cien días de programación cultural sobre arte, industria y patrimonio en Avilés y su entorno.

Según una nota de prensa del Gobierno asturiano, esta iniciativa se desarrollará en 13 espacios expositivos y desplegará más de 60 actividades.

Bajo el título 'Ensayar lo inesperado', Avilés y su entorno acogerán este proyecto, llamado a convertirse en espacio de reflexión y experimentación en torno a los desafíos ecológicos, sociales y culturales contemporáneos.

Los tres ejes en torno a los que se articula la programación artística son los siguientes: Estación meteo, centrado en nuevas formas de observar y comunicar lo atmosférico; Industrias presentes, dedicado a los imaginarios de la transición industrial y energética, y Duelos y júbilos, enfocado en la dimensión emocional, espiritual y de las transformaciones contemporáneas.

Entre el grupo de artistas participantes figuran: Lawrence Abu Hamdan, Gabriela Bettini, Carolina Caycedo, Agnes Essonti, Naiza Khan, Elena Lavellés, Otobong Nkanga, Amanda Piña, Mario Santamaría y Emilija karnulyte y Jorge Yeregui.

Además, la Bienal incorpora proyectos surgidos de procesos de mediación cultural y trabajo comunitario desarrollados junto con organizaciones del territorio como La Benéfica de Piloña, Néxodos o la Escuela de Teitau, integrados en la iniciativa En Colectivo.

Se ha resaltado, por otro lado, que en este evento convivirán obras ya existentes con nuevos encargos y procesos artísticos vinculados a las transformaciones climáticas, industriales y sociales.

En total, se impulsan 14 nuevas creaciones y proyectos comisionados, entre los que se incluyen instalaciones, esculturas, piezas audiovisuales y propuestas performativas desarrolladas en estrecho diálogo con el territorio.

Otro de los pilares es la Colección Estatal de Arte y Clima, impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a la que se suma un programa de residencias ACTS (Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad), concebido como foro de investigación y colaboración interdisciplinar para abordar la complejidad de la transición ecológica.

También se potencia la línea de investigación Arquitecturas comunes, que explora cómo los espacios y equipamientos públicos pueden convertirse en lugares de aprendizaje, convivencia y adaptación frente a la emergencia ecosocial.

TRECE ESPACIOS EXPOSITIVOS

La Bienal Climática se desplegará en trece espacios distribuidos por Avilés y su entorno, que configurarán una red que conecta patrimonio industrial, arquitectura histórica, equipamientos públicos y espacios naturales.

El Centro Niemeyer, es uno de esos espacios, al que se suman edificios patrimoniales, como los palacios de Camposagrado y Valdecarzana; otros ligados a la memoria industrial y obrera, como La Grapa y La Curtidora.

También participan el Campus de España de la Universidad ArcelorMittal; el Espacio Portus, de la Autoridad Portuaria de Avilés; el Centro Municipal de Arte y Exposiciones (CMAE), la biblioteca de La Luz, el espacio cultural La Noria, el parque de Ferrera, eje central del programa público; la Escuela de Artes y Oficios y la Factoría Cultural.

El programa público se ha concebido como una plataforma de diálogo ciudadano y experimentación colectiva en torno al arte para ampliar el sentido de lo público, la convivencia democrática, la industria y el territorio.

Para ello, combina propuestas artísticas, recorridos por paisajes industriales y naturales, talleres participativos, debates públicos y proyectos híbridos entre ciencia, ecología y artes vivas.

La Bienal está impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el Gobierno de Asturias, el Ayuntamiento de Avilés y la Fundación Atelier itd. Cuenta también con el apoyo de la Fundación Daniel y Nina Carasso y el Community Arts Lab by Porticus.