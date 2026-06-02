Binter ofrece vuelos entre Asturias y Canarias desde 91 euros con su nueva campaña

Archivo - Binter cierra el primer año de la conexión entre Badajoz y Canarias con más de 22.000 pasajeros - BINTER - Archivo

OVIEDO 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La aerolínea Binter ha lanzado una nueva edición de su campaña de ofertas 'Bintazo', que permitirá adquirir, hasta el próximo 15 de junio, billetes desde 91 euros para viajar entre Asturias y Canarias.

Según ha informado la compañía aérea a través de un comunicado, la promoción es válida para vuelos programados entre el 15 de septiembre de este año y el 31 de marzo de 2027.

A través de esta campaña, los usuarios pueden adquirir pasajes desde 91 euros por trayecto, siempre que se compre un billete de ida y vuelta. El precio incluye la posibilidad de volar a cualquier aeropuerto del archipiélago canario, realizando escala en Gran Canaria o Tenerife.