La bioquímica asturiana, Margarita Salas, imagen de uno de los cupones de la ONCE de la serie 'Mujeres con Ciencia' . - ONCE

OVIEDO 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Margarita Salas es la imagen del cupón de la ONCE del sábado, 24 de enero, perteneciente a la serie 'Mujeres con Ciencia' realizada en colaboración con la Real Academia de Ciencias de España. Cinco millones y medio de cupones homenajearán a la bioquímica asturiana.

La delegada de la ONCE en Asturias, Yobanka Cuervo, la Presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Asturias, Marta Malgor, acompañadas del Consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias, Borja Sánchez, de la Presidenta de la Fundación Margarita Salas, Lucía Viñuela y la matemática María Ángeles Gil, de la Real Academia de Ciencias, han presentado este cupón con el que la Organización quiere destacar y dar a conocer a aquellas mujeres que tienen y han tenido relevancia en la ciencia, la investigación, etc.

Margarita Salas (Canero, Asturias, 30 de noviembre de 1938-Madrid, 7 de noviembre de 2019), fue discípula de Severo Ochoa, con quien trabajó en los Estados Unidos. Era Licenciada en Ciencias Químicas y se convirtió en un referente de la Ciencia en España. Margarita Salas formó parte del primer equipo de trabajo en el Centro de Investigaciones Biológicas del CSIC de Madrid. Asistió, en Oviedo, a una conferencia de Severo Ochoa, hecho que llevó a Margarita Salas a dedicarse a la investigación.

Vivió una época dura, en un momento en el que las mujeres no se dedicaban a investigar. Tras su paso por EEUU, en 1967 regresa a España donde comienza una investigación pionera en el campo de la biología molecular: el interesante fago (virus que infecta bacterias) conocido como Phi29, que tiene múltiples aplicaciones biotecnológicas debido a su altísima capacidad de amplificación del ADN.

Durante su Carrera, Margarita Salas firmó más de 350 publicaciones científicas, supervisó 30 tesis doctorales e impartió más de 400 ponencias.

Fue gran defensora de los derechos de las mujeres. Fue profesora de Genética Molecular en la Facultad de Químicas de la Universidad Complutense de Madrid y, hasta 1994, dirigió el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa.

La bioquímica asturiana fue referente en la denuncia de la situación de discriminación de las mujeres en la Ciencia y la primera científica española que entró en la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos y era Miembro de la Academia Americana de Artes y Ciencias. Era miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales y de la Real Academia Española (RAE).

Margarita Salas recibió un buen número de galardones, como el de Investigadora europea de 1999, otorgado por la Unesco; el Premio Rey Jaime I de Investigación en 1994; Premio al Inventor Europeo 2019 en dos categorías: Logro de Toda una Vida y el Premio Popular, otorgado por el público. recibió numerosos Doctorados Honoris Causa.