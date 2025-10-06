Bombastic emprende una "nueva era" que "va más allá de los festivales"

OVIEDO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Boombastic "da el pistoletazo de salida a una nueva era". La empresa asturiana emprende un nuevo camino "mucho más allá de los festivales en una propuesta global con nuevas líneas de negocio en el mundo del entretenimiento y la música".

Así lo ha trasladado la propia compañía que organiza el festival uno de los principales festivales en el Principado y en otros escenarios a nivel nacional. Aseguran que en los próximos días aportarán mas datos sobre esta nueva etapa de la compañía de lo que pasará a llamarse Boombastic Company.

Una publicación en sus redes sociales el pasado jueves volvió a poner el Bombastic en "boca de todos", generando "hipótesis y especulaciones por parte del público". La empresa informa este lunes de que el "verdadero motivo de todo esto no es más que un paso adelante por parte de la compañía para su internacionalización, nuevos objetivos, nuevas líneas de negocio, nuevos campos de juego (Miami), pero la empresa continuará siendo independiente y no se ha adherido a ningún fondo de inversión".