Los bomberos apagan el incendio declarado en una mueblería abandonada de Avilés

Labores de extinción - SEPA

OVIEDO 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en los parques de Avilés, Pravia y La Morgal han extinguido, esta noche, el incendio declarado en una mueblería abandonada ubicada en los bajos de un edificio, de cuatro alturas, en la calle Santa Apolonia de Avilés. El incendio calcinó una planta y el altillo de la mueblería.

Ninguna persona resultó afectada, aunque, debido al humo y preventivamente se procedió a desalojar a los inquilinos del edificio, dieciocho personas.

El Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) envió al lugar el equipo médico de la UVI-móvil avilesina que finalmente no tuvo que atender a ninguna persona. El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 03.22 horas.

En la llamada indicaban que estaba quemando una mueblería abandonada en los bajos de un edifico de cuatro alturas. La Sala 112 del SEPA movilizó a efectivos de bomberos de los parques de Avilés, Pravia y La Morgal y al jefe de zona centro que se desplazó al lugar.

Cuando la dotación del parque avilesino llegó al lugar procedió a desalojar, preventivamente, por el humo el edificio. A las 04.15 horas dieron el incendio por controlado y a las 05.10 extinguido. El incidente se puso en conocimiento de la Policía Local y Nacional.