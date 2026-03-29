Los bomberos localizan un cadáver en un inmueble de La Felguera al que acudieron para sofocar un incendio

OVIEDO 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) han localizado el cuerpo de una persona sin vida en un inmueble de La Felguera al que habían acudido para apagar un incendio.

Según han confirmado a Europa Press fuentes del SEPA, el hallazgo se produjo en la tarde de este domingo. Hasta el lugar se trasladaron bomberos del parque de San Martín del Rey Aurelio y de La Morgal.

Se trata de un edificio de tres alturas en un lugar donde había un centro comercial en desuso. Los efectivos de rescate estaban trabajando en las labores de extinción cuando se encontraron con el cuerpo. Al lugar también se han trasladado operarios de la Policía Nacional.