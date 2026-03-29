Tres heridos, uno de ocho años, en una colisión frontal entre dos turismo en el Real Sitio (Segovia)

Archivo - Helicóptero medicalizado de Sacyl. - 112CYL - Archivo

SEGOVIA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas, una mujer de 50, un varón de 45 y un menor de ocho años, en una colisión frontal entre dos turismos en el kilómetro 20 de la CL-601 en el Real Sitio de San Ildefonso (Segovia), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes 16.58 horas de este domingo, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 Castilla y León ha recibido un aviso en el que se informaba del accidente y de que habían al menos tres personas heridas, entre ellos el varón atrapado en el interior de uno de los vehículos.

El 1-1-2 ha informado a Tráfico de Segovia, a los Bomberos de la Diputación de Segovia y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que moviliza entre otros recursos un helicóptero medicalizado.