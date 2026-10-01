Los bomberos rescatan a un hombre que se cayó al río en Mieres

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OVIEDO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en el parque de Mieres han rescatado a un hombre que se cayó, unos siete metros, del paseo a la orilla del río, debajo del muro del puente de la vía en Mieres.

Los bomberos instalaron un polipasto para evacuarlo, inmovilizado, en la camilla nido hasta la parte superior donde esperaba el equipo sanitario.

Según datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) el afectado, un varón de 38 años de edad, presentaba, a expensas de más pruebas y hasta nueva valoración médica, posible fractura en miembro inferior.

Fue atendido en el lugar del accidente por el equipo médico de la UVI-móvil de Mieres que lo trasladó al Hospital Álvarez Buylla. El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 05.52 horas.

En la llamada, realizada por el propio afectado, señalaba que se había caído del paseo a la orilla del río. No estaba en el agua. Creía que se había fracturado la tibia y el peroné.

La Sala 112 del SEPA movilizó la dotación de bomberos del parque de Mieres y paralelamente pasó el aviso al SAMU e informó a la Policía Local. A las 07.12 horas los bomberos comunicaron que el herido ya estaba siendo atendido por el equipo sanitario. Finalizada la intervención retiraron del lugar para regresar a base donde llegan a las 07.38 horas.