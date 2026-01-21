Los bomberos sofocan un incendio en una vivienda unifamiliar de Sangreña, Pravia

Vivienda incendiada. - SEPA

OVIEDO 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en los parques de Pravia, Grado, Somiedo y Valdés han extinguido un incendio declarado en una vivienda unifamiliar ubicada en la localidad de Sangreña, en Pravia. El fuego calcinó por completo la vivienda. La intervención de los bomberos evitó que las llamas se propagasen a otras construcciones cercanas.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 20.08 horas de ayer martes. En la llamada indicaban que estaba quemando el tejado de una vivienda y su propietario estaba intentando apagarlo. Había construcciones cercanas y un garaje anexo.

La Sala 112 del SEPA movilizó una dotación, con cuatro efectivos, del parque praviano que se trasladó al lugar con dos autobombas. Además, se activó otro equipo, con dos efectivos y un vehículo ligero, desde el parque de Somiedo, un vehículo de altura desde el parque de Valdés y otra dotación, con una autobomba, desde el parque de Grado.

Los bomberos dieron por controlado el incendio a las 02.38 horas de esta madrugada, momento en el que parte de las dotaciones regresaron a sus respectivos parques. En el lugar permanecieron, hasta dar por extinguido el fuego, a las 04.04 horas, la dotación del parque praviano. Esta mañana han acudido de nuevo al lugar a revisarlo con la cámara de imágenes térmicas para comprobar que no hubiese puntos calientes.