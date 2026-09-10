Borja Sánchez (Asturias): 600 millones de valor añadido por el taller de Barros y alquiler a Indra

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias, Borja Sánchez, antes de participar en el acto de inauguración del XVI Congreso Internacional XX Nacional de Ergonomía y Psicosociología, en Gijón. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias, Borja Sánchez, ha estimado que el valor añadido bruto de la compra del taller de Barros de Duro Felguera y posterior alquiler a Indra oscilará entre 500 y 600 millones de euros.

"Yo creo que ese impacto económico en la región y, sobre todo, en una zona como Langreo, pues bien merece esa inversión", ha apuntado sobre la compra por parte del Gobierno asturiano.

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en el acto de inauguración del XVI Congreso Internacional XX Nacional de Ergonomía y Psicosociología, organizado por la Asociación Asturiana de Ergonomía (Preveras), en Laboral Ciudad de la Cultura, en Gijón.

Sobre la adquisición del taller de Barros, ha apuntado que este tipo de procesos son "largos y complejos", además de que requieren muchas interlocuciones y estudiar muy bien los mecanismos.

Ha remarcado, asimismo, que la aprobación por parte del Consejo de Administración de la Sociedad Regional de Promoción (SRP) de esta operación es el inicio de esas negociaciones para que a través de esta se pueda adquirir ese taller.

En este sentido, ha recordado que el taller se incorporaría a los activos de la SRP y la intención es establecer un alquiler a largo plazo, para lo que barajan un mínimo de 20 años. Algo que habrá que ir negociando para que Indra pueda desarrollar ahí su Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER).

Ha señalado que estos proyectos tienen un enfoque mucho más integral a la hora de poder desplegar mecanismos, como el que se va a desplegar ahora.

"Es un mecanismo inédito", ha destacado el consejero, quien ha aclarado que "todos los escenarios siempre son posibles". Aún así, ha incidido en que confían en que la operación se pueda completar de aquí a un máximo de tres meses y que es tanto el activo que esté incorporado ya a la SRP como que esté ya firmado ese contrato de largo plazo con Indra.

El consejero ha reiterado que lo que se baraja es un alquiler a 20 años a Indra y, en todo caso, a precios de alquiler de mercado. Sánchez ha agregado que una administración pública tiene que tener en cuenta dos tipos de retorno; el primero se trata de una inversión, ya que se irá cobrando un alquiler, para que después pase a formar parte de los activos de la SRP.

A esto a sumado que es un activo que se va a ir revalorizando, porque se van a hacer unas inversiones para equipar ese taller, que se va también remodelar, así como el atractivo de que haya un proyecto, como el que está planteando Indra, a largo plazo, dentro de los planes de especialización del Ejército.

"Se está hablando de constituir en Asturias un verdadero polo de fabricación, en este caso no solo de vehículos blindados, sino de los subsistemas", ha señalado.

Por todo ello, el consejero no ha tiene dudas de que tener esa empresa ahí va revalorizar y hacer mucho más atractiva una zona, como es ese entorno en el taller de Barros, en Langreo, que además está "muy necesitada de ello, porque siempre ha sido una zona industrial y necesitaba un proyecto industrial, además, de este calado".

"Yo estoy convencido de que si en el hipotético caso de que dentro de 20 años Indra no quisiera mover de ahí, esa zona no va a ser la zona como la que nos vemos ahora mismo", ha augurado Sánchez, quien ha opinado que también va a servir para atraer más empresas. "En todo caso, ese activo va a quedar muchísimo más revalorizado que el precio que se va a pagar", ha sostenido.

Con respecto a Duro Felguera, ha explicado que van a enviarles esa oferta no vinculante, a la espera de la respuesta de la empresa asturiana. Ha avanzado, eso sí, que esperan que se acepte porque es una buena oferta y, a partir, se establecerán los condicionantes que vayan ligados al contrato de alquiler.

En cuanto a estos condicionantes, ha indicado que no van a ser diferentes a los que ya tienen comprometidos en su PIER, por el que se recoge ya un compromiso de creación de empleo y de inversión. Por este motivo, ha señalado que lo que se trataría sería de establecer a qué precio se va a arrendar ese taller de aquí a 20 años.

Con respecto también a una cuestión a tener en cuenta que es el, y como decía antes, para una administración pública también es muy importante el impacto económico que tienen sus inversiones, no solo lo que es la inversión en sí.

Ha recalcado que de lo que se está hablando es, entre empleos directos e inducidos, que se creen entre 400 y 450 empleos solo con esa inversión en Barros, sin contar las diferentes cosas que puedan venir.

"Esto es solo el primer paso", ha resaltado, ha señalado de la operación de compra del taller, a lo que ha recordado que él siempre dijo que era un proyecto "irrenunciable", no solo por él mismo, sino por todo lo que va a arrastrar en los años sucesivos.