Borja Sánchez defiende los avances en la planificación de la I+D+i con la Ley de Ciencia

Archivo - El consejero de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo de Asturias, Borja Sánchez, atiende a medios a su llegada a una visita al GasLab de ArcelorMittal, a 14 de marzo de 2024, en Veriña-Gijón, Asturias (España). - Jorge Peteiro - Europa Press - Archivo

OVIEDO 6 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha comparecido este miércoles en comisión parlamentaria para dar cuenta del desarrollo de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación asegurando que la misma "no es simplemente una promesa, sino que es una realidad que ya está en marcha, tiene una arquitectura institucional que ya está operativa, tiene un sistema que está funcionando y cada vez con mayor coordinación, ambición y proyección internacional".

No obstante ha reconocido que en este 2026 no se cumple con el porcentaje del 3% presupuestario marcado como objetivo en la norma, pero ha incidido en que "los objetivos para 2030 son ambiciosos, pero si seguimos manteniendo ese consenso alto, si seguimos trabajando en el Observatorio de la Innovación se lograrán".

"Se han conectado diferentes instrumentos, se han activado los primeros resultados y, sobre todo, se ha fijado un rumbo claro que es situar a Asturias en una senda de crecimiento basado en el conocimiento, el talento y la innovación", dijo Borja Sánchez, que ha ido repasando los avances en los diferentes artículos de la norma.

Lo ha hecho a petición del PP que ha pedido su comparecencia para conocer los avances de la norma. Ha explicado que es "objetivo" del Gobierno cumplir con los porcentajes de financiación que se marca la ley, aunque ha reconocido que en este 2026 no se logra llegar al 3,1% marcado, ya que se queda en un 2,11%.

"Que este año no estemos en ese valor objetivo no quiere decir que en el año 2030 no estemos en el valor objetivo. Ahí se trazó una senda y lo que tenemos que hacer es de ajustarnos lo más posible a esa senda", dijo el consejero.

Borja Sánchez ha recordado que el desarrollo de la ley, en vigor desde el 12 de abril de 2025, se está materializando en ámbitos clave como el nuevo Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI), el Registro del Sistema Asturiano de Ciencia, Tecnología e Innovación (RESACI), el Observatorio Asturiano de la Innovación, la carrera investigadora, el impulso a los centros de I+D+i empresariales, la compra pública de innovación y, especialmente, la planificación del calendario de convocatorias.

En este sentido, el consejero ha recordado que el actual PCTI 2024-2027 moviliza cerca de 200 millones de euros e integra más de una treintena de medidas estructuradas en torno a cuatro ejes: talento, investigación excelente, I+D+i empresarial y transferencia y colaboración.

Asimismo, ha explicado que el Principado avanza en la puesta en marcha del RESACI y del Observatorio Asturiano de la Innovación mediante el desarrollo de sistemas avanzados de gestión e inteligencia de datos, que permitirán mejorar la coordinación, la evaluación y el seguimiento del ecosistema científico asturiano.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

En el turno de fijación de posiciones el 'popular' Andrés Ruiz ha indicado que los datos referidos a la financiación de la I+D+i son claros: "Frente al objetivo del 3,1%, el presupuesto actual, ya con la ley en vigor, tiene un porcentaje de inversión objetiva del 2,11%. Es decir, un punto menos. 127 millones de euros frente al objetivo de 185 millones, casi 60 millones de euros".

"Pero ustedes dicen que van a converger. Pero el próximo año el porcentaje de inversión objetiva será del 3,5%. Es decir, tendrán que invertirse en estas partidas 210 millones, 80 euros más. Me puedo explicar, señor consejero, cómo lo van a hacer. Mire, le voy a anunciar algo. No se van a acercar", dijo el diputado del PP.

Ruiz también ha advertido que el Observatorio Asturiano de la Innovación debe ser una herramienta útil y un foro para controlar cómo se está trabajando este aspecto dentro de la Administración del Principado de Asturias.

La diputada de Vox, Sara Álvarez Rouco, ha destacado que lo que Asturias necesita "no son más organismos, más burocracia y más titulares, sino que lo que Asturias necesita son resultados reales, son resultados útiles, inversión útil y empleo de calidad". En este sentido ha indicado que lo que les preocupa es que esta ley acabe siendo "otra capa administrativa más al servicio de una intervención pública cada vez mayor, mientras se abandona a quienes sostienen de verdad la economía".

Desde IU-Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas ha indicado que para su grupo esta esta ley es una ley "muy ambiciosa, tremendamente ambiciosa y cuanto más ambiciosa es una ley más difícil resulta a veces con colmar las expectativas que genera".

Vegas dijo además que se trata de una ley muy joven que tiene poco más de un año de existencia y en la que por tanto "resulta tremendamente difícil valorar con una cierta perspectiva su desarrollo a día de hoy".

Por su parte el diputado del Grupo Mixto por Foro, Adrián Pumares ha indiado que "le preocupa que, al final, esta ley se acabe convirtiendo en un gran ejercicio de voluntarismo político, pero no en una herramienta de transformación, que es lo que tiene que ser, herramienta de transformación del ecosistema científico, y también de transformación económica y social".

OTROS ASUNTOS