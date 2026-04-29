Borja Sánchez dice que el borrador del Dictamen de la comisión de Cerredo contiene "varios errores"

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez. - PRINCIPADO

OVIEDO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, defendió este miércoles en la Junta General que su responsabilidad política ante el accidente de la mina de Cerredo pasa por "asumir las once recomendaciones recogidas en el informe de la Inspección General de Servicios y por completar la evaluación que el Ejecutivo está realizando junto al Instituto de Transición Justa sobre la explotación de carbón en Asturias". Además ha señalado varios "errores", algunos "graves", en el borrador del Dictamen de la Comisión de Investigación.

Ha explicado el consejero que este borrador, que fue elaborado por la presidenta de la comisión, Covadonga Tomé, "requiere bastantes mejoras". Así ha indicado que hay una serie de errores a lo largo del documento que entiende que no han sido errores voluntarios, sino que obedecen también a probablemente a un desconocimiento sobre un tema de un ámbito.

También ha dicho que el mismo cuenta con una serie de interpretaciones o valoraciones que entiende que son meras de opiniones. No obstante si ha destacado "dos errores que cree que comete este borrador especialmente graves".

El primero es atribuir responsabilidades al IDEPA "aun cuando en el propio dictamen se reconoce que no ha estado y que no ha ostentado competencias materiales sobre la autorización o control de la autoridad minera, puesto que su cometido ha sido la evaluación técnica económica y procedimental de proyectos empresariales.

Y el segundo error y este sí que "le parece de especial gravedad", es el señalamiento que se hace de funcionarios.

Borja Sánchez respondía así a la pregunta del diputado del PP, Rafael Alonso sobre si "ya ha llegado el momento de asumir responsabilidades políticas por la tragedia de Cerredo".

Por su parte Rafael Alonso ha indicado que la respuesta del consejero era la "esperada". Parece ser que ustedes están dispuestos a esperar "hasta el final", aunque ha añadido que "no sabe el final de qué o de quien" y ha recordado al consejero que el PSOE se ha quedado "sólo y enrocado en su postura".