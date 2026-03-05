Borja Sánchez dice que hay medidas preparadas para mitigar los efectos negativos del conflicto de Oriente Medio

Archivo - El consejero de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo de Asturias, Borja Sánchez, atiende a medios a su llegada a una visita al GasLab de ArcelorMittal. - Jorge Peteiro - Europa Press - Archivo

OVIEDO 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez ha manifestado este jueves que tanto desde el Gobierno central como desde el Principado están preparados y tienen medidas preparadas para poder hacer frente a los efectos negativos que sobre las empresas asturianas pueda tener el conflicto en Oriente Medio.

"La situación geopolítica cambia, lamentablemente cambia día a día. Estamos en una situación donde nosotros lo que estamos ya es en una preparación constante ante lo que pueda pasar, tanto por parte del gobierno de España, como por nuestra parte ya hay medidas preparadas para los posibles efectos negativos que pueda tener sobre las empresas y la industria asturiana", dijo Sánchez en declaraciones a los medios.

El consejero ha incidido en que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo ya les ha transmitido que están en disposición de poder aplicar, sobre todo medidas, tanto a la parte económica como también a la parte que se espera de incremento de la inflación.

Ha recordado que en Asturias, en cuanto a Oriente Medio, los países donde más exportamos son Emiratos Árabes y Arabia Saudí. "Hay una parte de exportación directa que estará en torno a unos 240 millones de euros, pero también hay una serie de intangibles en forma de contratos con ingenierías, etc.", dijo.

LEY ACELERACIÓN INDUSTRIAL

Por otra parte, preguntado por la presentación por parte de la Comisión Europea de la Ley de Aceleración Industrial que no priorizará el acero europeo frente al foráneo, solo que se trate de productos bajos en carbono, el consejero ha indicado que "espera en el ámbito de la ley que justamente las demandas de los sectores industriales se recojan".

"Sí que recoge la parte de que se incorpore el acero verde, los procesos de fabricación de bienes, de productos, etc. Pero bueno, yo sí que veo todavía ese recorrido para que las demandas del sector en torno a que ese acero sea fabricado en la Unión Europea también se recoja", dijo.

Ha añadido que considera "muy prematuro" debatir algunas cuestiones ya que se trata de un anteproyecto, una propuesta, que tiene que avanzar en el trámite de debatir enmiendas, etc., que luego tiene que ser ratificado en el Consejo de Ministros de la Unión Europea y que ahí también en ese proceso es donde espera que se recojan las demandas del sector, como ha ocurrido otras veces en ese tipo de tramitaciones.