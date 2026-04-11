Borja Sánchez se reunirá el miércoles con la dirección de Capgemini tras el anuncio del ERE

Archivo - El consejero de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo de Asturias, Borja Sánchez, atiende a medios. - Jorge Peteiro - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha indicado que se reunirá este próximo miércoles con la dirección de Capgemini después de que la multinacional francesa anunciase un Expediente de Regulación de Empleo que aquí en Asturias va a afectar a su sede en Langreo, donde cuenta con unos 800 empleos.

Borja Sánchez aseguró que estará vigilante para que el impacto en el empleo sea el mínimo posible. Ha incidido en que se trata de una empresa que cuenta con unos 11.000 trabajadores en España y diferentes centros de trabajo.

"Seguramente este va a ser un ERE que se va a negociar a nivel estatal y por lo tanto nosotros lo que tenemos es que siempre estar vigilantes a que en estos procesos de regulación, como en otros que ya hemos acometido, que las condiciones siempre resulten en unas condiciones dignas para los trabajadores, sobre todo que tengan el mínimo impacto en el empleo", dijo.