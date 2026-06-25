Borja Sánchez ve "en el buen sentido" la alianza entre Indra y Santa Bárbara para contratos militares

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo de Asturias, Borja Sánchez. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo de Asturias, Borja Sánchez, ha valorado positivamente las negociaciones entre Santa Bárbara Sistemas e Indra para contratos militares, afirmando que estas aproximaciones van "en el buen sentido" ya que "todas las empresas tienen su hueco" en el contexto de la inversión en defensa y seguridad que se está realizando en España.

En unas declaraciones a los medios, Sánchez ha destacado la importancia de la inversión que se está realizando en el sector español de la defensa, señalando que "el 2% del PIB de España es mucha cantidad de financiación". Ha insistido además en que "hay mucho trabajo que desarrollar, mucha tecnología también que desarrollar" en este ámbito, lo que justifica las negociaciones entre los principales actores del sector.

Sánchez ha cifrado en "unos 30.000 millones de euros" los recursos disponibles para este año en materia de defensa y seguridad, por lo que ha insistido en la necesidad de poner a disposición del sector de defensa y del sector de seguridad "todas aquellas infraestructuras, toda aquella tecnología que ya se tenga".

En cuanto a la negociación entre Indra y Duro Felguera para la adquisición del taller de Barros en La Felguera, el consejero ha señalado que el Principado sigue "de cerca" las negociaciones para que Indra adquiera un taller "muy necesario".