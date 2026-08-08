Un brote de salmonelosis en un local de Oviedo deja 25 afectados y 13 ingresados en el HUCA

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OVIEDO, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud del Gobierno asturiano, Concepción Saavedra, ha cifrado en 25 las personas afectadas por un brote de salmonelosis en Oviedo. Los afectados han tenido que acudir a las urgencias del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde aún permanecen ingresadas 13 personas, una de ellas menor.

El brote se produjo este viernes en un establecimiento de Oviedo. Según ha informado la consejera en unas declaraciones a los medios durante su visita a la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), todos los afectados que permanecen ingresados están teniendo una buena evolución.

Salud no descarta que durante la mañana de este sábado pueda aparecer algún caso más. Desde el ámbito de la Salud Pública, Saavedra ha anunciado que ya se han retirado y apartado todos los productos que puedan tener relación con este foco.