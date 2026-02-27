"Buscamos un Gijón para una década", destaca Ruiz sobre el documento a debate en la convención local del PP

El presidente del PP en Gijón, Andrés Ruiz, junto a la vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, antes de la inauguración de la convención del PP local en el recinto ferial 'Luis Adaro'. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Gijón, Andrés Ruiz, ha avanzado este viernes algunas de las propuestas que se debatirán en la convención de la formación que preside, de la que se espera que salgan las líneas generales que conformen no solo el programa electoral de 2027, sino que sea con vistas a los próximos diez años.

"Buscamos un Gijón para una década", ha destacado Ruiz, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de la inauguración de la convención del PP local, bajo el lema 'Contigo por Gijón', en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'.

"Hoy el Partido Popular de Gijón culmina su gran renovación", ha apuntado el presidente 'popular' gijonés, quien ha culminado un año de mandato al frente del partido en la ciudad.

Ha adelantado, asimismo, que quieren darle a la ciudad lo que la ciudad pide que, a su juicio, son "ideas, proyectos y una visión transformadora".

"Hoy es el kilómetro cero de la derrota del Partido Socialista en el Principado de Asturias", ha dado por hecho Ruiz, quien ha reivindicado un PP de Gijón "unido, fuerte, y que hoy, estos días, va a poner encima de la mesa una batería de ideas para transformar la ciudad".

"Hoy es el día en el que el Partido Socialista de Gijón y ese conjunto de izquierdas, ese conjunto de perdedores que pretenden asaltar las instituciones con pactos contra natura, sabrán que no van a volver a gobernar en esta ciudad en el año 2027", ha augurado el también diputado regional, que ha dado por hecho que la Izquierda política no va a volver a gobernar en Gijón.

Sobre el documento a debate, ha explicado que contiene unas 20 páginas donde recogen, a través de tres ejes transformadores --administración pública, transformación socioeconómica y transformación urbana--, una multitud de propuestas.

Entre estas propuestas, está una apuesta decidida por la Laboral, de la que se ha iniciado el proyecto de remodelación de las piscinas, así como también una apuesta decidida por una fiscalidad municipal que sea "sumamente eficiente", manteniendo el IBI entre los más reducidos de las grandes ciudades de España y estudiando la eliminación de la plusvalía en la ciudad.

Se ha referido, además, a la transformación urbana, la apuesta por los accesos al puerto de El Musel por vía soterrada, la culminación del Plan de Vías, para que no solo se quede en una fase cero sino que se complete y transforme de verdad la ciudad. Sobre este ha recalcado que es el gran proyecto de transformación urbana y de transformación de la movilidad de la historia reciente de la ciudad. "No nos podemos quedar en el derribo de un viaducto", ha advertido.

Por otro lado, ha defendido la propuesta del PP para el Muro de San Lorenzo con plataforma única y soterramiento del martillo de Capua o la unión de la zona del Llano con la de Ceares a través de un túnel por debajo del parque de los Pericones, que facilitaría la movilidad no solo entre esas dos zonas sino la extensión a Viesques y a la Milla del Conocimiento, donde está el hospital de Cabueñes.

UN AÑO DE INTENSO TRABAJO

Junto a él ha hablado la vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, quien ha llamado la atención sobre que se cumple un poquito más de un año desde la Presidencia de Andrés Ruiz

Pumariega, quien ha apuntado que ha sido un año de trabajo "intenso" de los grupos del PP local, así como también de afiliados y simpatizantes, que ha dado lugar a un documento bastante elaborado "con mucho trabajo a las espaldas" y que pretende ser la base del Gijón del Futuro.

"No solo es una base que va a ser de nuestro programa electoral en las elecciones de mayo de 2027, sino que será también una base más ambiciosa", ha apuntado Pumariega, quien ha señalado que se marcan un horizonte temporal de unos 10 años.

DEFENSA DE LO NUESTRO

Ya durante la convención, la secretaria general del Partido Popular de Asturias, Beatriz Llaneza, ha llamado a los suyos a actuar con "certezas" y "responsabilidad" para "defender sin complejos los intereses de nuestra tierra", frente, según ella, "al cansancio de la mediocridad, de la política pequeña y de gobiernos que administran sin horizonte claro", con alusión a los ejecutivos socialistas de Adrián Barbón y de Pedro Sánchez.

En contraposición, ha asegurado que el PP está "preparado para liderar un nuevo tiempo, para devolver a Gijón la ambición y a Asturias la confianza".

"'Contigo por Gijón', significa que el futuro no se improvisa; se construye con la sociedad gijonesa", ha afirmado la representante del PP, quien ha apostado por que Gijón sea el nodo logístico, industrial y portuario de referencia del Norte de España.

"Gijón tiene que volver a liderar", ha abogado Llaneza, al tiempo que ha defendido la necesidad de poner en marcha medidas capaces de retener el talento y generar actividad económica, como las que propuestas por su partido.

"No podemos permitir que la industria pierda peso o que la inversión mire hacia otros territorios", ha advertido, al tiempo que ha llamado la atención sobre las "listas de espera interminables" de la sanidad asturiana.

Para ella, es preciso generar más cohesión social a través de la mejora de los servicios públicos en la zona rural asturiana o reducir la burocracia para ofrecer al ciudadano una administración "más ágil y transparente".