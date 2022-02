Buscan al taxista que atropelló a una niña de 12 años en Gijón y se dio a la fuga

GIJÓN, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Policía Nacional busca a un taxista que el pasado sábado atropelló a una niña de 12 años en un paso de peatones, en Gijón, y que posteriormente se dio a la fuga. La víctima, que resultó con contusiones y raspones, fue llevada a un centro de salud.

Así lo ha confirmado a Europa Press la madre de la menor, que pide a quien tenga información o hubiera visto algo que lo ponga en conocimiento de la Policía.

El atropello se produjo a las 14.00 horas, en el cruce de la calle Manso con Aguado, en el barrio de la Arena. Según la progenitora, la menor cruzaba por el paso de peatones, por lo que un coche paró al dar el giro, pero el taxi bordeó a este y alcanzó a la menor, que cayó al suelo.

Gente que había en esa zona y familiares socorrieron a la niña, no así el taxi, que siguió su camino a pesar de que algunas personas le gritaron para que detuviera la marcha.

Si bien algunas personas que estaban en el lugar del suceso han dado algún dato del vehículo, como parte de la matrícula, no ha sido posible aún su localización. La Policía también ha estado preguntando en los bares y establecimientos de la zona, para conseguir identificar al taxista.

"Consideramos que teníamos que poner denuncia", ha indicado la madre, quien ha señalado que no entiende cómo el taxista no paró. "No me entra en la cabeza", ha apuntado la progenitora.