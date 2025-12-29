La cabalgata de Reyes de Siero contará con siete carrozas y más de doscientas personas

Ek alcalde de Siero, Ángel García y la concejala de Festejos, Mercados y Bienestar Animal, Ana Nosti. - AYUNTAMIENTO DE SIERO

SIERO 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, y la concejala de Festejos, Mercados y Bienestar Animal, Ana Nosti, han presentado este lunes la Cabalgata de los Reyes Magos de Pola de Siero, que se celebrará el próximo 5 de enero. SS.MM. de Oriente llegarán a la localidad a las 10.30 horas y recorrerán las calles en coche antes de visitar, a las 12.00 horas, la iglesia parroquial, donde adorarán al Niño y el rey Melchor dirigirá unas palabras a los niños.

La cabalgata dará comienzo a las 19.00 horas y discurrirá por las calles Florencio Rodríguez, Celleruelo, Ramón y Cajal, Ildefonso Sánchez del Río, Marquesa de Canillejas, Alcalde Parrondo y Pedro Vigil. Está previsto que los Reyes Magos lleguen a la Plaza del Ayuntamiento sobre las 20.00 horas, donde se celebrará una adoración y recepción real.

En lugar de repartir caramelos durante el desfile, cada niño que deposite su carta en el buzón de los Reyes Magos recibirá un paquete de golosinas. Al igual que el año pasado, se ha previsto una suave caída de nieve artificial sobre los más pequeños y, en caso de lluvia, la recepción se trasladará a la Plaza de Abastos.

El dispositivo de la cabalgata contará con siete carrozas, 220 figurantes, bandas de gaitas y de trompeta, así como la banda de música de Siero. También participarán la asociación motera 'Solidaridad sobre ruedas' y tres academias de baile, que ofrecerán distintas actuaciones a lo largo del recorrido.