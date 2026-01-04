Las Cabalgatas en las principales ciudades de Asturias: Horarios y recorridos (si la climatología lo permite)

Archivo - El rey Melchor en Gijón. - AYTO. GIJÓN/DANI MORA - Archivo

OVIEDO, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las principales ciudades del Principado tienen ya todo preparado para acoger la llegada de sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, eso si el tiempo lo permite y no obliga a cambiar las previsiones de los Ayuntamientos.

OVIEDO

---En el caso de la capital del Principado la Cabalgata ya ha sido adelantada respecto a las previsiones iniciales y su inicio tendrá lugar a las 17.00 horas.

Se estrena nuevo recorrido en el que casi 2.000 figurantes acompañarán a los Reyes Magos en su visita a la capital asturiana.

Partirá de la calle Santa Susana. Sus majestades recorrerán la calle Toreno, Marqués de Pidal, Independencia, Uría, Fruela, Pozos, Ramón y Cajal, Eusebio González Abascal, Plaza de la Catedral, Águila, Jovellanos, Arguelles para volver por y la calle Marqués de Santa Cruz. En este recorrido se producirá una parada en la Plaza de la Catedral para la Adoración de los Reyes al Niño.

GIJÓN

---En Gijón los Reyes Magos llegarán, como es habitual, al Puerto Deportivo. Será a las 10.15 horas y tras el saludo en la plaza del Marqués, celebrarán una recepción en el Ayuntamiento.

La cabalgata, que partirá a las 18.30 horas del colegio público Begoña de Viesques, estará formada por 11 carrozas, 8 vehículos de apoyo y 800 personas a pie. Habrá un espacio destinado a personas con discapacidad enfrente del Hospital del Carmen, en la calle Ramón y Cajal.

Recorrerá las calles Poeta Ángel González; Anselmo Solar; Feijóo; Ramón y Cajal; Uría: Plazuela San Miguel; Menéndez Valdés; Plaza del Instituto; calle Jovellanos; Los Moros; Munuza; Plaza del Carmen; calle Felipe Menéndez; Marqués de San Esteban y llegará a los Jardines de la Reina.

Tras la cabalgata los Reyes Magos ofrecerán su tradicional discurso desde el balcón del Ayuntamiento, aproximadamente sobre las 21:30 horas.

AVILÉS

---Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente llegarán un año más a Avilés por mar. Está previsto que desembarquen a las 17:30 horas en el puerto deportivo de la ría avilesina, a la altura de la escultura Avilés.

La comitiva real recorrerá las siguientes calles: tras atravesar Fernando Morán desde el patio del colegio El Quirinal, se dirigirán por Juan XXIII hasta el entronque con Severo Ochoa, allí girarán a la izquierda par tomar la calle Esther Carreño, seguir por Orejas Sierra y enfilar José Cueto. Una vez llegados a la plaza de La Merced girarán a la izquierda por La Cámara para finalizar en plaza de España.

Desde la Plaza de España se podrá seguir todo el recorrido en una pantalla gigante que se habilitará para la ocasión. Además habrá una presentadora que hará mas amena la espera desde las 17:20 de la tarde para narrar la llegada a la ría y el transcurrir de la cabalgata por las calles de Avilés.

SIERO

---En Siero está previsto que SS.MM. de Oriente lleguen a la localidad a las 10.30 horas y recorran las calles en coche antes de visitar, a las 12.00 horas, la iglesia parroquial, donde adorarán al Niño y el rey Melchor dirigirá unas palabras a los niños.

La cabalgata dará comienzo a las 19.00 horas y discurrirá por las calles Florencio Rodríguez, Celleruelo, Ramón y Cajal, Ildefonso Sánchez del Río, Marquesa de Canillejas, Alcalde Parrondo y Pedro Vigil. Está previsto que los Reyes Magos lleguen a la Plaza del Ayuntamiento sobre las 20.00 horas, donde se celebrará una adoración y recepción real.

En lugar de repartir caramelos durante el desfile, cada niño que deposite su carta en el buzón de los Reyes Magos recibirá un paquete de golosinas. Al igual que el año pasado, se ha previsto una suave caída de nieve artificial sobre los más pequeños y, en caso de lluvia, la recepción se trasladará a la Plaza de Abastos.