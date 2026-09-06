Cabrales proyecta la reparación de la balsa forestal de Beceña para la lucha contra incendios

Archivo - Labores de extinción de incendios forestales. - SEPA - Archivo

OVIEDO, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cabrales ha sacado a licitación las obras de reparación y puesta en servicio de la balsa forestal de Beceña, actualmente deteriorada por el paso del tiempo, con un presupuesto de licitación que asciende a 54.401,67 euros (IVA incluido). Las empresas interesadas cuentan de plazo hasta el 21 de septiembre para presentar sus propuestas.

La actuación, que cuenta con un plazo de ejecución de tres meses a partir de la firma del acta de replanteo, tiene como principal objetivo recuperar la estanqueidad y operatividad de la infraestructura para que sirva como punto estratégico de carga de agua de helicópteros de extinción de incendios forestales y de apoyo al abastecimiento del ganado local.

Los trabajos contemplan la excavación manual de una zanja perimetral de anclaje de 6,98 metros cúbicos y la colocación de una lámina de impermeabilización de poliolefina flexible (TPO) de 1,5 milímetros de espesor sobre una superficie de 759 metros cuadrados que tapizará el fondo y taludes de la balsa.

El vaso se protegerá perimetralmente con 60 metros de cerramiento ganadero de 1,5 metros de altura con postes de madera de castaño y se instalará una red de escape para evitar el ahogamiento de la fauna silvestre que pudiera caer accidentalmente al interior.

Al encontrarse la infraestructura dentro de los límites de la Red Natura 2000 --en la Zona Especial de Conservación (ZEC) y la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 'Picos de Europa'-- el proyecto incorpora un estudio de afecciones ambientales. El informe concluye que la actuación es "compatible" ambientalmente, dado que se ejecuta sobre una infraestructura preexistente. No obstante, condiciona el desarrollo de las obras a estrictas medidas preventivas, como la adaptación del calendario para evitar molestias en periodos sensibles de reproducción de la avifauna y el control riguroso de hormigones y residuos.