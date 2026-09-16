Cae un 0,53% la mortalidad en Asturias a finales de agosto

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OVIEDO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La mortalidad en el Principado de Asturias cayó un 0,53 por ciento a finales del octavo mes del año 2026 con un acumulado de 8.820 defunciones en este periodo. En el conjunto de España bajó un 0,87 por ciento.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este miércoles, 16 de septiembre, el número de defunciones hasta la semana 35 del año 2026 --comienza el lunes 24 de agosto y termina el domingo día 30-- y que arroja estas cifras en Asturias, con 201 defunciones en concreto en el periodo analizado.

De las 8.820 defunciones registradas en el tramo temporal mencionado, un total de 4.578 son mujeres mientras que 4.242 corresponden a hombres.