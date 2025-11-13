Cafento y Grupo Hunosa, galardonados por Asocas a la Seguridad Industrial y la Diversificación Energética

El director general de Energía y Minería del Principado, Javier Cueli; el presidente de Hunosa, Enrique Fernández; la presidenta de Asocas, Carmen Prado; y el director de Operaciones de Cafento, Esteban Peláez. - PROACTIVA

OVIEDO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Organismos de Control y Afines del Principado de Asturias (Asocas) ha celebrado este jueves la entrega de sus premios anuales, que en esta edición han recaído en la empresa Cafento, reconocida con el galardón a la Seguridad Industrial, y en el Grupo Hunosa, distinguido en la categoría de Diversificación Energética.

Durante la ceremonia de entrega, la presidenta de Asocas, Carmen Prado, ha destacado que "invertir en Seguridad Industrial es invertir en mejoras de productividad y calidad", subrayando los 23 años de trayectoria de la asociación en la promoción de la seguridad como un factor de competitividad empresarial y bienestar ciudadano. También ha defendido la importancia de la colaboración público-privada y ha apostado por aprovechar los avances que aporta la digitalización en el ámbito industrial.

Prado ha aprovechado su intervención para anunciar su relevo al frente de la asociación tras once años en la presidencia, agradeciendo el apoyo recibido por parte de los asociados, las empresas y el Gobierno del Principado, especialmente la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo.

Por su parte, el presidente del Grupo Hunosa, Enrique Fernández, ha valorado el reconocimiento de Asocas en un momento en que la compañía afronta "una transformación de empresa minera a energética, centrada en las renovables". Ha destacado proyectos como la conversión de la térmica de La Pereda en una central de biomasa, las redes de calor geotérmico de Mieres y Langreo, y la futura planta de hidrógeno verde en el municipio langreano. "El proceso de descarbonización nos ofrece más oportunidades que nunca para consolidarnos como empresa de referencia en la transición energética", apunta.

Por su parte, el director de Operaciones de Cafento, Esteban Peláez,ha subrayado "la importancia de la coordinación con los organismos de control y las administraciones" y ha señalado que la compañía ha invertido 350.000 euros en seguridad industrial entre 2023 y 2026, además de haber impartido más de 300 horas de formación en seguridad y calidad.

La firma ha renovado la certificación internacional IFS con más del 98% de puntuación y mantiene el sello de movilidad segura otorgado por la DGT y el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales. Peláez destacó asimismo el compromiso medioambiental de la empresa, ejemplificado en la reciente instalación de una planta fotovoltaica.

El director general de Energía y Minería del Principado, Javier Cueli, ha clausurado el acto destacando la evolución de Cafento, "desde sus orígenes familiares hasta convertirse en una empresa tecnológicamente avanzada y comprometida con su territorio", así como la "transformación de Hunosa hacia nuevos nichos de mercado vinculados a las energías verdes". Cueli ha remarcado el papel de los organismos de control como colaboradores de la administración en materia de supervisión y seguridad industrial y brindó el respaldo del Gobierno autonómico a sus actuaciones.