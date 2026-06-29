Caja Rural de Asturias y la AECC colaboran para impulsar la lucha contra el cáncer en el Principado

Julio González, vicepresidente de AECC; Antonio Romero, director de Caja Rural de Asturias; Tamara Campa, directora gestión de personas en Caja Rural de Asturias y Antonio Flecha, gerente de AECC. - JAVIER BUSTAMANTE

OVIEDO 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española Contra el Cáncer en Asturias y Caja Rural de Asturias han formalizado un acuerdo de colaboración por el que la entidad financiera se incorpora como "Empresa Activa Contra el Cáncer", reforzando así su "compromiso con la salud, la investigación y el bienestar de la sociedad asturiana".

Según ha informado la entidad financiera en nota de prensa este lunes, el acuerdo "consolida una alianza estratégica que permitirá desarrollar iniciativas conjuntas orientadas a impulsar la prevención, fomentar hábitos de vida saludables, apoyar la investigación oncológica y mejorar la calidad de vida de pacientes y familiares en Asturias".

Gracias a esta adhesión, Caja Rural de Asturias se suma a la red de empresas comprometidas con el objetivo de la AECC de alcanzar el 70% de supervivencia en cáncer en 2030. El vicepresidente de la Asociación en Asturias, Julio González Zapico, ha señalado que "la implicación del tejido empresarial es clave para avanzar en la lucha contra el cáncer". "Incorporaciones como la de Caja Rural de Asturias nos permiten ampliar nuestro alcance y llegar a más personas con programas de prevención, atención y apoyo", ha dicho.

Por su parte, el director general de Caja Rural de Asturias, Antonio Romero, han destacado que "la adhesión a este proyecto responde, ante todo, al compromiso de la entidad de cuidar a las personas". "La iniciativa nace del convencimiento de que cuidar va más allá de lo profesional, implica escuchar, acompañar y generar entornos en los que cada empleado se sienta apoyado y comprendido", ha agregado.

En el marco de este acuerdo, ambas entidades trabajarán conjuntamente en acciones de sensibilización, difusión de campañas de prevención y colaboración en proyectos sociales, además de promover la participación de empleados y clientes en iniciativas solidarias.